Daniela Soares na obra da Unidade Básica de Saúde de Paracatu - Ascom

Daniela Soares na obra da Unidade Básica de Saúde de ParacatuAscom

Publicado 02/07/2026 13:50

A transformação da saúde pública de Araruama segue avançando. Nesta quarta-feira (1º), a prefeita Daniela Soares esteve em Paracatu para vistoriar as obras de ampliação e modernização da Unidade Básica de Saúde (UBS), uma das principais intervenções realizadas pela prefeitura para fortalecer a rede municipal de atendimento. A estrutura já está em estágio avançado e tem previsão de entrega no segundo semestre deste ano.



Durante a visita, a prefeita destacou que o acompanhamento das obras faz parte da estratégia da gestão para garantir que os investimentos sejam executados com qualidade e dentro do cronograma.



"Assim como fizemos com a UBS de Ponte dos Leites, essa unidade está sendo ampliada e totalmente reformada para oferecer mais conforto, mais qualidade e melhores condições de atendimento para a população e para os profissionais de saúde. Cada obra que acompanhamos representa um compromisso que estamos cumprindo e a construção de uma rede cada vez mais forte, eficiente e preparada para cuidar das pessoas", afirmou Daniela Soares.

Daniela Soares na obra da Unidade Básica de Saúde de Paracatu Ascom



Estrutura mais que dobrada e novos serviços



A nova UBS terá sua área construída ampliada de aproximadamente 113 m² para 267 m², mais que dobrando o tamanho da estrutura atual. A expansão permitirá ampliar a oferta de serviços e tornar os atendimentos mais organizados, humanizados e eficientes.



"Vamos entregar uma unidade totalmente reestruturada, com circulação acessível, banheiros adaptados, climatização em todos os ambientes e espaços que proporcionam mais conforto tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde", destacou a secretária de Obras, Winny Magalhães.



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Investimento fortalece a Atenção Primária



O secretário de Saúde destacou que a nova estrutura amplia significativamente a capacidade de atendimento da unidade. "A nova UBS contará com três consultórios médicos, sendo um voltado para a saúde da mulher, sala de triagem, sala de curativos, espaço para fisioterapia, ampliação das salas de vacinação e odontologia, além de recepção ampliada, farmácia, Central de Material Esterilizado e ambientes administrativos mais adequados. É um investimento que fortalece toda a Atenção Primária do município."



A obra integra o programa de reestruturação da rede municipal de saúde, que vem promovendo a modernização das unidades em diferentes bairros e distritos de Araruama. Em Paracatu, a nova UBS representa um avanço importante para a população, oferecendo uma estrutura mais ampla, moderna, acessível e preparada para acompanhar o crescimento da demanda por serviços de saúde na região. A nova UBS terá sua área construída ampliada de aproximadamente 113 m² para 267 m², mais que dobrando o tamanho da estrutura atual. A expansão permitirá ampliar a oferta de serviços e tornar os atendimentos mais organizados, humanizados e eficientes."Vamos entregar uma unidade totalmente reestruturada, com circulação acessível, banheiros adaptados, climatização em todos os ambientes e espaços que proporcionam mais conforto tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde", destacou a secretária de Obras, Winny Magalhães.O secretário de Saúde destacou que a nova estrutura amplia significativamente a capacidade de atendimento da unidade. "A nova UBS contará com três consultórios médicos, sendo um voltado para a saúde da mulher, sala de triagem, sala de curativos, espaço para fisioterapia, ampliação das salas de vacinação e odontologia, além de recepção ampliada, farmácia, Central de Material Esterilizado e ambientes administrativos mais adequados. É um investimento que fortalece toda a Atenção Primária do município."A obra integra o programa de reestruturação da rede municipal de saúde, que vem promovendo a modernização das unidades em diferentes bairros e distritos de Araruama. Em Paracatu, a nova UBS representa um avanço importante para a população, oferecendo uma estrutura mais ampla, moderna, acessível e preparada para acompanhar o crescimento da demanda por serviços de saúde na região.

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