Daniela Soares na obra da Unidade Básica de Saúde de ParacatuAscom
Durante a visita, a prefeita destacou que o acompanhamento das obras faz parte da estratégia da gestão para garantir que os investimentos sejam executados com qualidade e dentro do cronograma.
"Assim como fizemos com a UBS de Ponte dos Leites, essa unidade está sendo ampliada e totalmente reformada para oferecer mais conforto, mais qualidade e melhores condições de atendimento para a população e para os profissionais de saúde. Cada obra que acompanhamos representa um compromisso que estamos cumprindo e a construção de uma rede cada vez mais forte, eficiente e preparada para cuidar das pessoas", afirmou Daniela Soares.
Estrutura mais que dobrada e novos serviços
A nova UBS terá sua área construída ampliada de aproximadamente 113 m² para 267 m², mais que dobrando o tamanho da estrutura atual. A expansão permitirá ampliar a oferta de serviços e tornar os atendimentos mais organizados, humanizados e eficientes.
"Vamos entregar uma unidade totalmente reestruturada, com circulação acessível, banheiros adaptados, climatização em todos os ambientes e espaços que proporcionam mais conforto tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde", destacou a secretária de Obras, Winny Magalhães.
Investimento fortalece a Atenção Primária
O secretário de Saúde destacou que a nova estrutura amplia significativamente a capacidade de atendimento da unidade. "A nova UBS contará com três consultórios médicos, sendo um voltado para a saúde da mulher, sala de triagem, sala de curativos, espaço para fisioterapia, ampliação das salas de vacinação e odontologia, além de recepção ampliada, farmácia, Central de Material Esterilizado e ambientes administrativos mais adequados. É um investimento que fortalece toda a Atenção Primária do município."
A obra integra o programa de reestruturação da rede municipal de saúde, que vem promovendo a modernização das unidades em diferentes bairros e distritos de Araruama. Em Paracatu, a nova UBS representa um avanço importante para a população, oferecendo uma estrutura mais ampla, moderna, acessível e preparada para acompanhar o crescimento da demanda por serviços de saúde na região.
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