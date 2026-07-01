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Renata Cristiane
O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), elevou o tom contra a Prolagos durante entrevista ao programa Renata Cristiane Online, nesta quarta-feira (1º). Numa das declarações mais duras desde o início do mandato, o chefe do Executivo afirmou que "perdeu a paciência" com a concessionária e prometeu intensificar a fiscalização sobre o contrato de concessão.

A declaração ocorre em meio à paralisação das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia do Siqueira, interrompidas após a troca da empresa responsável pela execução dos serviços. Segundo o prefeito, cerca de 100 trabalhadores foram demitidos em consequência da suspensão das atividades, situação que classificou como inaceitável.

"Se não retomar aquela obra o quanto antes, eu vou ser enérgico novamente com a Prolagos. Eu perdi a paciência com a empresa", afirmou.

Serginho também questionou a qualidade dos serviços prestados pela concessionária e disse que uma empresa que arrecada milhões com a concessão tem a obrigação de cumprir integralmente as responsabilidades previstas em contrato. Apesar de reconhecer que uma eventual rescisão contratual depende de questões legais, deixou claro que pretende ampliar a cobrança sobre cada cláusula da concessão.

A ofensiva contra a Prolagos também se estendeu à dragagem da Praia do Siqueira. O prefeito explicou que a intervenção foi interrompida após apontamentos do Ministério Público Federal (MPF), mas garantiu que as adequações técnicas já foram realizadas e que a Prefeitura busca retomar as tratativas com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que passou por mudanças em sua direção.

Confira os cortes:
 
 
 