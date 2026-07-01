Dr. Serginho RCFM
A declaração ocorre em meio à paralisação das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia do Siqueira, interrompidas após a troca da empresa responsável pela execução dos serviços. Segundo o prefeito, cerca de 100 trabalhadores foram demitidos em consequência da suspensão das atividades, situação que classificou como inaceitável.
"Se não retomar aquela obra o quanto antes, eu vou ser enérgico novamente com a Prolagos. Eu perdi a paciência com a empresa", afirmou.
Serginho também questionou a qualidade dos serviços prestados pela concessionária e disse que uma empresa que arrecada milhões com a concessão tem a obrigação de cumprir integralmente as responsabilidades previstas em contrato. Apesar de reconhecer que uma eventual rescisão contratual depende de questões legais, deixou claro que pretende ampliar a cobrança sobre cada cláusula da concessão.
A ofensiva contra a Prolagos também se estendeu à dragagem da Praia do Siqueira. O prefeito explicou que a intervenção foi interrompida após apontamentos do Ministério Público Federal (MPF), mas garantiu que as adequações técnicas já foram realizadas e que a Prefeitura busca retomar as tratativas com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que passou por mudanças em sua direção.
Confira os cortes:
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