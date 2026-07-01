Política Costa do Sol

Justiça Eleitoral cassa mandatos de Daniela Soares e vice; ambas podem recorrer no cargo

Sentença de primeira instância aponta uso da máquina pública na campanha de 2024. Juíza também declarou a inelegibilidade das duas e dos ex-prefeitos Lívia de Chiquinho e Chiquinho da Educação por 6 anos