Alexandre Martins - RCFM

Alexandre Martins RCFM

Publicado 02/07/2026 17:24

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), foi o entrevistado desta quinta-feira (2) no programa Renata Cristiane Online, da Rádio RCFM, e aproveitou o espaço para misturar política, defesa de gestão e recados diretos à oposição.



Na linha da articulação, ele reforçou que mantém apoio a parlamentares que enviam recursos ao município "independente de partido" e comentou a movimentação da primeira-dama Daniele Martins (REP) como pré-candidata a deputada estadual, tratando o tema como parte do cenário político natural.



Ao rebater críticas, o prefeito saiu em defesa de agendas sociais realizadas ao lado da deputada federal Dani Cunha, negando qualquer conotação política fora do campo institucional. Em tom mais duro, afirmou que comunidades são formadas por "famílias trabalhadoras" e criticou tentativas de associação negativa desses encontros.



Na saúde, Alexandre contestou informações sobre a morte de um bebê e afirmou que a criança já estava internada em outra unidade no momento do óbito, apontando distorção nas versões divulgadas.



O prefeito também tratou da operação do Ministério Público na Lagoa de Geribá e defendeu a compra de dois terrenos dentro de um projeto de preservação e urbanização aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. No mesmo pacote, destacou obras de drenagem, avanços no saneamento e a conquista das Bandeiras Azuis em praias do município.



Confira os cortes:



