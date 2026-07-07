Lançamento do projeto Iguaba por Elas no Empreendedorismo - Ascom

Lançamento do projeto Iguaba por Elas no EmpreendedorismoAscom

Publicado 07/07/2026 18:26

O fortalecimento do empreendedorismo feminino entrou de vez na agenda da gestão do prefeito Fabinho Costa (CID). Nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Iguaba Grande lançou o projeto Iguaba por Elas no Empreendedorismo, iniciativa que busca mapear mulheres empreendedoras do município e estruturar políticas públicas voltadas à geração de renda e à autonomia econômica.



A apresentação aconteceu durante um encontro promovido pela Secretaria de Direitos e Cuidados da Mulher, comandada por Claudia Souza, na sede do Movimento de Mulheres de Iguaba Grande. O evento contou ainda com a presença do prefeito, da secretária de Turismo, Carla Valle, da secretária de Cultura, Bárbara Braga, da representante do Sebrae, Patrícia Monteiro, além de empreendedoras locais.



Durante a reunião, também foi lançado oficialmente o edital de chamamento público para o Cadastro e Mapeamento de Mulheres Empreendedoras, ferramenta que servirá para identificar o perfil, as necessidades e o potencial das mulheres que já possuem um negócio ou desejam empreender no município.



A proposta da administração é utilizar as informações levantadas para direcionar cursos, oficinas, capacitações, feiras e outras ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios liderados por mulheres, ampliando as oportunidades de desenvolvimento econômico local.



As inscrições começaram nesta terça-feira (7) e seguem até o dia 21 de julho. O cadastro é destinado a mulheres maiores de 18 anos, moradoras de Iguaba Grande, que atuem de forma formal ou informal ou que pretendam iniciar um empreendimento.

Fabinho Costa e Claudia Souza Ascom