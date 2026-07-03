Fábio do Pastel em entrevista - RCFM

Fábio do Pastel em entrevistaRCFM

Publicado 03/07/2026 17:59

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), o secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar, e o vereador Moisés Batista (SD), se reuniram numa conversa marcada por temas administrativos, disputas judiciais e avaliação política da gestão municipal em entrevista exclusiva. Nesta sexta-feira (3), eles fizeram uma resenha no programa Renata Cristiane Online, da Rádio RCFM.



Um dos principais pontos abordados foi a disputa pelos royalties do petróleo. Pastel afirmou que o município obteve decisão favorável na Justiça, mas ressaltou que os repasses ainda não foram retomados. Segundo ele, o processo judicial já se arrasta há cerca de três anos e a expectativa é de que os recursos comecem a ser pagos nos próximos meses, após decisão unânime favorável ao município.



O prefeito também tratou da recuperação da Lagoa de Araruama, destacando o esforço conjunto entre os municípios da região. Ele voltou a defender uma proposta para que parte da água tratada pela concessionária Prolagos seja destinada à irrigação da área rural, em vez de ser devolvida diretamente à lagoa.



O secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar, destacou o trabalho integrado da pasta e atribuiu os resultados ao alinhamento entre Prefeitura, secretarias e Câmara Municipal.



Já o vereador Moisés Batista elogiou a gestão municipal e o secretário Raimundo pela manutenção das estradas vicinais. O parlamentar também criticou setores que, segundo ele, fazem oposição sem apresentar soluções concretas para os problemas do município.



Confira os cortes: