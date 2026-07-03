Centenário da Ponte Feliciano Sodré - Foto: Reprodução

Centenário da Ponte Feliciano SodréFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 17:00 | Atualizado 03/07/2026 17:08



MEMÓRIA CABO-FRIENSE



Em tempos de debates sobre o futuro de Cabo Frio, um dos personagens mais respeitados da história política e cultural do município voltou a mostrar que a memória também é um patrimônio. Aos 95 anos, o advogado José Gonçalves, avô do prefeito Dr. Serginho (PL), concedeu entrevista exclusiva ao Portal RC24h e protagonizou uma verdadeira aula sobre a história da cidade.



O encontro aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), durante a abertura oficial das comemorações pelo centenário da Ponte Feliciano Sodré, no Largo do Canal do Itajuru. Com a lucidez que se tornou sua marca registrada, José Gonçalves relembrou episódios marcantes da formação de Cabo Frio, compartilhou curiosidades e voltou a demonstrar o profundo vínculo que mantém com o município.



Apaixonado pela cidade — para a qual escreveu um hino —, o advogado transformou a entrevista em mais uma oportunidade de preservar a memória cabo-friense, reunindo histórias, reflexões e lembranças que atravessam gerações. Para quem acompanha a vida pública da cidade, não foi surpresa: sempre que fala, José Gonçalves oferece uma verdadeira aula de história.

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AUTOR DO PROJETO DE LEIUm dos principais entusiastas das comemorações pelos 100 anos da Ponte Feliciano Sodré, o vereador Alfredo Gonçalves (REP) acompanhou a abertura oficial da programação nesta sexta-feira (3) e explicou, em entrevista à coluna, como nasceu a iniciativa de transformar o centenário do monumento em uma celebração oficial do município.Autor da proposta que instituiu a homenagem, Alfredo destacou que a ponte representa muito mais do que uma ligação entre bairros. Para ele, trata-se de um símbolo da evolução econômica, urbana e turística de Cabo Frio."É um marco para a cidade de Cabo Frio. É um marco do desenvolvimento do turismo da nossa cidade", afirmou o parlamentar.Filho do advogado e historiador José Gonçalves e tio do prefeito Dr. Serginho (PL), Alfredo também aproveitou a ocasião para reforçar outra pauta que tem defendido no Legislativo: a valorização da memória cabo-friense por meio da educação. O vereador lembrou a lei de sua autoria que prevê a inclusão da história de Cabo Frio na grade curricular da rede municipal, como forma de aproximar as novas gerações das origens e da identidade do município.PATRIMÔNIO E IDENTIDADEA abertura oficial das comemorações pelos 100 anos da Ponte Feliciano Sodré também serviu para reforçar o discurso de valorização da memória de Cabo Frio. Presente ao evento, o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, destacou a importância histórica do monumento e o papel que ele desempenhou na formação da cidade.Em entrevista à coluna, Carlão afirmou que a Ponte Feliciano Sodré vai muito além de uma ligação entre dois pontos do município. Segundo ele, a estrutura ajudou a aproximar pessoas, unir famílias e impulsionar o desenvolvimento econômico de Cabo Frio ao longo do último século."A Ponte Feliciano Sodré não é só uma travessia de carros. Ela ligou pessoas, famílias e levou ao desenvolvimento de Cabo Frio. Temos o privilégio de comemorar os 100 anos de um monumento ímpar da nossa história."Além da presença de autoridades e personalidades ligadas à história do município, a programação contou com apresentações culturais, entre elas uma emocionante apresentação de canto coral, reforçando o caráter histórico e simbólico da celebração.