Centenário da Ponte Feliciano SodréFoto: Reprodução
Em entrevista exclusiva, durante a abertura oficial das comemorações nesta sexta-feira (3), no Largo do Canal do Itajuru, o prefeito afirmou que conhecer o passado é fundamental para projetar o futuro de Cabo Frio. Ao lembrar que a ponte foi decisiva para o desenvolvimento econômico do município, especialmente no transporte do sal, Serginho defendeu o resgate da memória local como parte da estratégia para impulsionar o turismo e ampliar o reconhecimento da cidade no cenário nacional e internacional.
O prefeito também destacou o avanço da internacionalização de Cabo Frio, citando os voos diretos da Argentina, a chegada da operação diária da Latam ligando Guarulhos ao município e o interesse demonstrado pelo cônsul-geral do Panamá em estreitar relações com a cidade. Segundo ele, a combinação entre patrimônio histórico, belezas naturais e conectividade fortalece o posicionamento de Cabo Frio como destino turístico.
Durante a conversa, Serginho ainda relembrou a influência do avô, o advogado e historiador José Gonçalves, a quem atribui parte da paixão pela história cabo-friense. Ao encerrar a entrevista, confirmou que a revitalização do Boulevard Canal avançou na fase de licitação e afirmou que a expectativa é iniciar as obras ainda neste ano, após as adequações solicitadas pelos órgãos de preservação do patrimônio.
MEMÓRIA CABO-FRIENSE
Em tempos de debates sobre o futuro de Cabo Frio, um dos personagens mais respeitados da história política e cultural do município voltou a mostrar que a memória também é um patrimônio. Aos 95 anos, o advogado José Gonçalves, avô do prefeito Dr. Serginho (PL), concedeu entrevista exclusiva ao Portal RC24h e protagonizou uma verdadeira aula sobre a história da cidade.
O encontro aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), durante a abertura oficial das comemorações pelo centenário da Ponte Feliciano Sodré, no Largo do Canal do Itajuru. Com a lucidez que se tornou sua marca registrada, José Gonçalves relembrou episódios marcantes da formação de Cabo Frio, compartilhou curiosidades e voltou a demonstrar o profundo vínculo que mantém com o município.
Apaixonado pela cidade — para a qual escreveu um hino —, o advogado transformou a entrevista em mais uma oportunidade de preservar a memória cabo-friense, reunindo histórias, reflexões e lembranças que atravessam gerações. Para quem acompanha a vida pública da cidade, não foi surpresa: sempre que fala, José Gonçalves oferece uma verdadeira aula de história.
AUTOR DO PROJETO DE LEI
Um dos principais entusiastas das comemorações pelos 100 anos da Ponte Feliciano Sodré, o vereador Alfredo Gonçalves (REP) acompanhou a abertura oficial da programação nesta sexta-feira (3) e explicou, em entrevista à coluna, como nasceu a iniciativa de transformar o centenário do monumento em uma celebração oficial do município.
Autor da proposta que instituiu a homenagem, Alfredo destacou que a ponte representa muito mais do que uma ligação entre bairros. Para ele, trata-se de um símbolo da evolução econômica, urbana e turística de Cabo Frio.
"É um marco para a cidade de Cabo Frio. É um marco do desenvolvimento do turismo da nossa cidade", afirmou o parlamentar.
Filho do advogado e historiador José Gonçalves e tio do prefeito Dr. Serginho (PL), Alfredo também aproveitou a ocasião para reforçar outra pauta que tem defendido no Legislativo: a valorização da memória cabo-friense por meio da educação. O vereador lembrou a lei de sua autoria que prevê a inclusão da história de Cabo Frio na grade curricular da rede municipal, como forma de aproximar as novas gerações das origens e da identidade do município.
PATRIMÔNIO E IDENTIDADE
A abertura oficial das comemorações pelos 100 anos da Ponte Feliciano Sodré também serviu para reforçar o discurso de valorização da memória de Cabo Frio. Presente ao evento, o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, destacou a importância histórica do monumento e o papel que ele desempenhou na formação da cidade.
Em entrevista à coluna, Carlão afirmou que a Ponte Feliciano Sodré vai muito além de uma ligação entre dois pontos do município. Segundo ele, a estrutura ajudou a aproximar pessoas, unir famílias e impulsionar o desenvolvimento econômico de Cabo Frio ao longo do último século.
"A Ponte Feliciano Sodré não é só uma travessia de carros. Ela ligou pessoas, famílias e levou ao desenvolvimento de Cabo Frio. Temos o privilégio de comemorar os 100 anos de um monumento ímpar da nossa história."
Além da presença de autoridades e personalidades ligadas à história do município, a programação contou com apresentações culturais, entre elas uma emocionante apresentação de canto coral, reforçando o caráter histórico e simbólico da celebração.
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