Inauguração da sede do 8º CPA em Cabo FrioFoto: RCFM
Instalada na Avenida Henrique Terra, a nova sede representa mais um capítulo da aproximação entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado na área da segurança, pauta que a administração municipal tem tratado como prioridade desde o início do mandato.
Durante entrevista à Rádio RC FM, Dr. Serginho afirmou que a instalação do 8º CPA é um marco para toda a região e destacou que o reforço no combate à criminalidade depende de investimentos permanentes e da integração entre os entes públicos. Como exemplo, citou o aporte de recursos municipais para o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), que amplia o número de policiais militares nas ruas, além do custeio do Regime Adicional de Serviço (RAS), voltado ao fortalecimento das forças de segurança.
O novo comandante do 8º CPA, coronel Olavo Otávio Ramos, destacou que a transferência da estrutura administrativa para Cabo Frio aproxima o comando dos batalhões subordinados, agilizando o planejamento operacional e o acompanhamento das ações desenvolvidas nos municípios da área de abrangência. O oficial também fez um agradecimento público ao prefeito pelo apoio logístico e institucional prestado durante a implantação da unidade.
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