Inauguração da sede do 8º CPA em Cabo Frio - Foto: RCFM

Inauguração da sede do 8º CPA em Cabo FrioFoto: RCFM

Publicado 03/07/2026 14:57

A inauguração da sede do 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), nesta quinta (1º), colocou a segurança pública no centro da agenda política do prefeito Dr. Serginho (PL). Ao lado do comandante da unidade, coronel Olavo Otávio Ramos, o prefeito participou da entrega da estrutura, que passa a concentrar o comando operacional da Polícia Militar na Região dos Lagos.



Instalada na Avenida Henrique Terra, a nova sede representa mais um capítulo da aproximação entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado na área da segurança, pauta que a administração municipal tem tratado como prioridade desde o início do mandato.



Durante entrevista à Rádio RC FM, Dr. Serginho afirmou que a instalação do 8º CPA é um marco para toda a região e destacou que o reforço no combate à criminalidade depende de investimentos permanentes e da integração entre os entes públicos. Como exemplo, citou o aporte de recursos municipais para o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), que amplia o número de policiais militares nas ruas, além do custeio do Regime Adicional de Serviço (RAS), voltado ao fortalecimento das forças de segurança.



O novo comandante do 8º CPA, coronel Olavo Otávio Ramos, destacou que a transferência da estrutura administrativa para Cabo Frio aproxima o comando dos batalhões subordinados, agilizando o planejamento operacional e o acompanhamento das ações desenvolvidas nos municípios da área de abrangência. O oficial também fez um agradecimento público ao prefeito pelo apoio logístico e institucional prestado durante a implantação da unidade.

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