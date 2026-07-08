Políticos reunidos, certificando a união - Foto: Reprodução

Políticos reunidos, certificando a união Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2026 14:51

DIVERGÊNCIAS FICARAM PARA TRÁS



Eduardo Paes (PSD) deu mais um passo na construção de sua candidatura ao Governo do Estado. Desta vez, o movimento aconteceu em Maricá e teve como principal resultado a reaproximação entre o prefeito Washington Quaquá (PT) e a ex-governadora Benedita da Silva (PT), que deixaram para trás as divergências e voltaram a aparecer lado a lado.



A articulação foi liderada por Paes e ganhou publicidade nas redes sociais de Quaquá. O prefeito de Maricá publicou um vídeo ao lado de Eduardo Paes, Benedita da Silva e do deputado federal Pedro Paulo (PSD), defendendo a união do grupo em torno da reeleição do presidente Lula, da candidatura de Paes ao Palácio Guanabara e das candidaturas de Benedita e Pedro Paulo ao Senado.



O gesto tem peso político. Nos bastidores, a avaliação é de que Paes segue ampliando sua base e reduzindo resistências dentro do campo progressista, aproximando lideranças que, até recentemente, estavam em lados opostos. A estratégia fortalece o projeto para 2026 e sinaliza que a montagem do palanque já começou.

