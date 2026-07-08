Políticos reunidos, certificando a união Foto: Reprodução
Eduardo Paes (PSD) deu mais um passo na construção de sua candidatura ao Governo do Estado. Desta vez, o movimento aconteceu em Maricá e teve como principal resultado a reaproximação entre o prefeito Washington Quaquá (PT) e a ex-governadora Benedita da Silva (PT), que deixaram para trás as divergências e voltaram a aparecer lado a lado.
A articulação foi liderada por Paes e ganhou publicidade nas redes sociais de Quaquá. O prefeito de Maricá publicou um vídeo ao lado de Eduardo Paes, Benedita da Silva e do deputado federal Pedro Paulo (PSD), defendendo a união do grupo em torno da reeleição do presidente Lula, da candidatura de Paes ao Palácio Guanabara e das candidaturas de Benedita e Pedro Paulo ao Senado.
O gesto tem peso político. Nos bastidores, a avaliação é de que Paes segue ampliando sua base e reduzindo resistências dentro do campo progressista, aproximando lideranças que, até recentemente, estavam em lados opostos. A estratégia fortalece o projeto para 2026 e sinaliza que a montagem do palanque já começou.
CLIMA DE ENTENDIMENTO
Em conversa exclusiva com a coluna, Benedita confirmou o clima de entendimento e disse que o encontro serviu para reforçar os compromissos do grupo.
"A conversa foi muito boa. Demonstrou a nossa união, o firme propósito de reeleger o presidente Lula e recolocar o Rio no caminho certo, com o Eduardo Paes como governador e eu e Pedro Paulo no Senado. Isso é o que eu posso destacar desta conversa. Muito proveitosa, esperamos que agora a gente dê continuidade ao processo de entendimentos com a nossa aliança e tocar para frente", afirmou.
As imagens sintetizam o momento: depois de um período de distanciamento entre importantes lideranças petistas, a palavra de ordem agora é unidade. E, pelo que os movimentos indicam, Eduardo Paes pretende chegar à corrida pelo Governo do Estado com um grupo político cada vez mais amplo.
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