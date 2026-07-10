Elika Takimoto e Renata Cristiane - Ascom

Elika Takimoto e Renata Cristiane Ascom

Publicado 10/07/2026 17:21

A jornalista Renata Cristiane de Oliveira, autora da coluna Política Costa do Sol e editora de O Dia Região dos Lagos, além de CEO do Portal RC24H e da Rádio RCFM, será homenageada com o Prêmio Marielle Franco pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Projeto de Resolução nº 2011/2025, proposto pela deputada estadual Elika Takimoto (PT) e aprovado pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj, reconhece sua luta pela defesa dos direitos humanos por meio de uma atuação jornalística ética no estado do Rio de Janeiro.

Na justificativa do projeto, assinado em 26 de novembro de 2025, a deputada destaca que Renata Cristiane construiu uma trajetória marcada pela cobertura sensível e rigorosa de temas como violência de gênero, direitos das mulheres, políticas públicas, desigualdades sociais e violações de direitos, dando visibilidade a pautas frequentemente silenciadas e fortalecendo o papel da imprensa como instrumento de denúncia, fiscalização e proteção da democracia.

Elika Takimoto também ressalta a militância histórica da jornalista na defesa da população LGBTQIA+ e na luta antirracista na Região dos Lagos, destacando seu compromisso com a inclusão, a dignidade e o combate a todas as formas de discriminação. Para a deputada, a trajetória de Renata está em profunda sintonia com o legado de Marielle Franco e com a construção de uma sociedade mais justa e plural.

Em nota, a deputada destacou a importância da homenagem. "A Renata Cristiane é uma jornalista muito querida e extremamente qualificada, que tem papel fundamental na defesa da democracia e dos direitos humanos, sobretudo na Região dos Lagos. Sabemos o quão difícil é ocuparmos os meios de comunicação e a política, mas juntas seguimos o legado de quem veio antes de nós, abrindo portas para que muitas outras também caminhem conosco", afirmou.

"Esta honraria reflete nosso reconhecimento e carinho por alguém que ajuda a manter vivo o que temos de mais precioso - o diálogo e a informação, ferramentas essenciais na luta contra as diversas formas de desigualdade que ainda marcam as cidades do nosso estado", completou a parlamentar.

O projeto recebeu parecer favorável sob relatoria do deputado Fred Pacheco, que reconheceu o compromisso da jornalista com um jornalismo ético e socialmente responsável. Com a aprovação, a Alerj passa a reconhecer oficialmente a contribuição de Renata Cristiane para o fortalecimento da comunicação como instrumento de cidadania e democracia no estado do Rio de Janeiro.