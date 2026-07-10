Elika Takimoto e Renata Cristiane Ascom
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
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MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
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Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
Reaproximação entre lideranças do PT reforça estratégia do ex-prefeito do Rio para consolidar uma ampla aliança na disputa pelo Governo do Estado
Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
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