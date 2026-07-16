Marcelo Magno e Hugo Leal - Ascom

Marcelo Magno e Hugo LealAscom

Publicado 16/07/2026 13:51

A visita do deputado federal Hugo Leal (PSD) a Arraial do Cabo foi além dos compromissos institucionais e evidenciou o alinhamento político com o prefeito Marcelo Magno (PSD). Durante a agenda, o parlamentar conheceu de perto o Projeto Mar de Baleias, principal aposta da administração municipal para fortalecer o turismo sustentável, e saiu convencido de que a cidade reúne condições para se tornar uma referência internacional na observação de baleias-jubarte.



Ao visitar as lunetas panorâmicas e as réplicas gigantes de caudas de baleias instaladas em mirantes estratégicos do município, Leal elogiou a iniciativa e destacou que a cidade já possui um patrimônio natural diferenciado. Para o deputado, o município tem potencial para se consolidar como a "capital mundial das baleias-jubarte", desde que continue investindo em divulgação, infraestrutura e preservação ambiental.



A visita também serviu para reforçar a parceria entre o parlamentar e o governo municipal. Hugo Leal afirmou que pretende manter diálogo permanente com a Prefeitura e contribuir na busca por recursos para projetos voltados ao turismo, ao meio ambiente e à infraestrutura. Segundo ele, a expectativa é de que o Mar de Baleias ganhe projeção internacional ainda durante a gestão de Marcelo, ampliando o fluxo de visitantes e fortalecendo a economia local.



As estruturas visitadas fazem parte da segunda etapa do Projeto Mar de Baleias, desenvolvido pela Fundação do Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental). As lunetas panorâmicas e as réplicas, com cerca de 3,80 metros de altura e quatro metros de largura, foram instaladas nos mirantes da Boa Vista, do Pontal do Atalaia e na Orla Flávia Alessandra para incentivar a contemplação da fauna marinha, promover a educação ambiental e criar novos atrativos turísticos.