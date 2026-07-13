Dr. Serginho com o boné em mãos - Reprodução

Dr. Serginho com o boné em mãosReprodução

Publicado 13/07/2026 16:42

Bastou um boné para incendiar os grupos de WhatsApp da política da Região dos Lagos. O protagonista da vez foi o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), após publicar um vídeo em que aparece abordando um funcionário durante uma obra da Prefeitura. Ao perceber que o servidor usava um boné da CUT, o prefeito dispara: "Já não é bonito, malandro... Você vai andar com um boné da CUT andando comigo mesmo? Tu tá de sacanagem, meu irmão?" Em seguida, pega o boné enquanto continua a conversa. O vídeo viralizou em poucas horas e dividiu opiniões. De um lado, aliados afirmaram que tudo não passou de uma brincadeira entre amigos. Do outro, vieram críticas de quem enxergou constrangimento público e levantou debate sobre a postura de um chefe do Executivo diante de um servidor municipal.





"MIMIMI DA ESQUERDA"



A repercussão ganhou ainda mais força quando chegou às redes do professor, escritor e sociólogo Jessé Souza. Em vídeo, ele criticou a atitude do prefeito, afirmando que a Prefeitura não é propriedade de quem ocupa o cargo e que o trabalhador não perde seus direitos ou sua identidade política durante o expediente. Para Jessé, a cena representa uma relação desigual de poder e não deveria ser tratada como simples brincadeira. A coluna ouviu Dr. Serginho. Sem rodeios, o prefeito classificou a reação como "mimimi da esquerda". Disse que o funcionário é seu amigo, garantiu que ninguém se sentiu ofendido e resumiu o episódio a uma "zoação entre dois amigos que se conhecem há muitos anos".