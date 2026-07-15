Prefeita de Araruama, Daniela SoaresFoto: Renata Cristiane
Ao defender a renovação da frota, Daniela lembrou das condições precárias encontradas quando assumiu a Prefeitura e afirmou que o foco continua sendo substituir estruturas antigas por equipamentos modernos. Segundo ela, quem critica os investimentos "nunca fez entrega nenhuma" e prefere atacar em vez de reconhecer os avanços.
A prefeita também aproveitou para rebater o debate político antecipado. Disse que há quem esteja mais preocupado com as eleições do que com a administração da cidade e reforçou que sua prioridade é governar. "A política é uma coisa, a entrega é outra", resumiu durante a conversa.
Outro anúncio que chamou atenção foi a confirmação de que a gestão trabalha no planejamento de um novo hospital para ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal, acompanhando o crescimento de Araruama.
Nos bastidores, a leitura é de que Daniela segue apostando em uma estratégia já conhecida: responder às críticas com inaugurações, investimentos e entregas. Se depender do discurso adotado nesta quarta-feira, a prefeita pretende manter essa marca pelos próximos anos.
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