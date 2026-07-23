Prefeita Daniela Soares e secretária de Educação, Valéria Amaral - Arquivo Ascom

Prefeita Daniela Soares e secretária de Educação, Valéria Amaral Arquivo Ascom

Publicado 23/07/2026 13:53

Araruama - O Brasil pode não ter levado o hexa mas a Educação de Araruama, sim. A gente explica. A prefeita Daniela Soares (PL) tem mais um motivo para celebrar: em setembro, ela embarca para Nova Iorque, onde receberá, ao lado da secretária de Educação, Valéria Amaral, da direção e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral, uma premiação ligada à Universidade de Columbia. Sexto prêmio que a Educação da cidade leva em um ano e meio, segundo a prefeita. "Vamos receber esse prêmio através de um projeto que a Comunidade Pedagógica da Escola criou. Houve um intercâmbio dos alunos com estudantes do exterior e através disso esse projeto foi sendo desenvolvido. Nosso resultado foi muito bom. A viagem reforça a vitrine que a gestão tem buscado construir para a rede municipal de ensino, que já acumula outras premiações em pouco mais de um ano e meio de governo. Isso é um golaço", destacou Daniela.



Prefeita Daniela Soares Arquivo Ascom

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Outra novidade anunciada por Daniela é o avanço das tratativas para a implantação de cursos do Instituto Federal Fluminense em Araruama. A previsão é que os primeiros cursos de qualificação profissional comecem a funcionar ainda este ano no antigo prédio da Politécnica. Paralelamente, a prefeitura negocia a oferta de cursos de graduação e pós-graduação no município. Segundo a prefeita, uma equipe técnica do Ministério da Educação deve visitar a cidade nos próximos dias para definir a estrutura disponível e os cursos que poderão ser implantados, com expectativa de início das graduações em 2027. Outra novidade anunciada por Daniela é o avanço das tratativas para a implantação de cursos do Instituto Federal Fluminense em Araruama. A previsão é que os primeiros cursos de qualificação profissional comecem a funcionar ainda este ano no antigo prédio da Politécnica. Paralelamente, a prefeitura negocia a oferta de cursos de graduação e pós-graduação no município. Segundo a prefeita, uma equipe técnica do Ministério da Educação deve visitar a cidade nos próximos dias para definir a estrutura disponível e os cursos que poderão ser implantados, com expectativa de início das graduações em 2027.