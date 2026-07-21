Evento reuniu autoridades municipais, entre elas a procuradora-geral Milena Alcântara, a secretária de Administração, Carolina Fraser, e a diretora pedagógica geral, Suzana Ribeiro - Ascom

Evento reuniu autoridades municipais, entre elas a procuradora-geral Milena Alcântara, a secretária de Administração, Carolina Fraser, e a diretora pedagógica geral, Suzana RibeiroAscom

Publicado 21/07/2026 14:15

ARRAIAL DO CABO - A gestão do prefeito Marcelo Magno (PSD) ganhou um reforço político importante nesta terça-feira (21) com a posse de 398 aprovados no concurso público da Educação. A cerimônia marcou a terceira convocação do certame e amplia para mais de 630 o número de profissionais efetivos nomeados desde o início das convocações, consolidando uma das principais ações da administração na área da Educação.



O ato também teve um peso político por colocar lado a lado Marcelo e Diego, que assume a Secretaria de Educação no segundo semestre. Ao participar da cerimônia, o futuro secretário reforçou o discurso de continuidade do trabalho e destacou que a efetivação dos servidores reduz a dependência de contratos temporários.



No vídeo divulgado pela Prefeitura, o vice-prefeito afirmou que a alta rotatividade dos contratos temporários acaba prejudicando o trabalho pedagógico nas escolas. Segundo ele, o concurso garante mais estabilidade para alunos e profissionais e valoriza quem conquistou a vaga por mérito. Já Marcelo chamou atenção para a emoção dos novos servidores e das famílias que acompanharam a posse, destacando que a conquista representa a realização de um projeto de vida para muitos dos aprovados.



O evento aconteceu no CIEP 147 Municipalizado Cecílio Barros Pessoa, na Prainha, e reuniu autoridades municipais, entre elas a procuradora-geral Milena Alcântara, a secretária de Administração, Carolina Fraser, e a diretora pedagógica geral, Suzana Ribeiro.