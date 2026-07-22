Prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL) - Reprodução

Prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL) Reprodução

Publicado 22/07/2026 15:56

CASIMIRO DE ABREU - O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL), enfrenta mais um desgaste político após o atraso no pagamento de trabalhadores terceirizados da Educação. Embora os salários sejam de responsabilidade da empresa contratada, servidores afirmam que os atrasos são frequentes e cobram da Prefeitura uma solução, já que o contrato é administrado pelo próprio município. Para quem está sem receber, pouco importa de quem é a obrigação formal: o que esperam é uma resposta efetiva do governo.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Ramon afirmou que uma gestão eficiente precisa "antever os problemas, programar, estudar e cuidar". Na sequência, um vídeo postado pela Prefeitura "explica" que caso os servidores não recebam o Município vai entrar na Justiça (ora bolas!)



A fala, porém, teve efeito contrário. Nos comentários, trabalhadores questionaram justamente a falta de planejamento para evitar que o impasse chegasse ao ponto de deixar funcionários sem salário. A avaliação entre servidores é de que o prefeito tenta transferir a responsabilidade para a terceirizada, enquanto a crise continua sem solução. A publicação acabou recebendo uma enxurrada de críticas, reforçando o desgaste da administração.