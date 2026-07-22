Prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL) Reprodução
Em vídeo publicado nas redes sociais, Ramon afirmou que uma gestão eficiente precisa "antever os problemas, programar, estudar e cuidar". Na sequência, um vídeo postado pela Prefeitura "explica" que caso os servidores não recebam o Município vai entrar na Justiça (ora bolas!)
A fala, porém, teve efeito contrário. Nos comentários, trabalhadores questionaram justamente a falta de planejamento para evitar que o impasse chegasse ao ponto de deixar funcionários sem salário. A avaliação entre servidores é de que o prefeito tenta transferir a responsabilidade para a terceirizada, enquanto a crise continua sem solução. A publicação acabou recebendo uma enxurrada de críticas, reforçando o desgaste da administração.
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