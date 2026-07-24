Ramon Gidalte - Reprodução

Ramon GidalteReprodução

Publicado 24/07/2026 15:07

CASIMIRO DE ABREU - A operação do GAECO caiu como uma bomba em Casimiro de Abreu e dominou os bastidores políticos nesta quinta-feira (23). A decisão da Justiça, que determinou o bloqueio de contas bancárias e bens de investigados em uma apuração sobre supostas fraudes em contratos públicos com a Prefeitura, provocou uma repercussão tremenda no meio político e colocou a cidade em estado de atenção.

Segundo informações de bastidores, o impacto foi tão grande que vereadores teriam se reunido por volta das 23h para avaliar o cenário criado após a divulgação da medida judicial. Entre os assuntos debatidos, estaria a possibilidade de um eventual afastamento do prefeito Ramon Gidalte (PL) enquanto as investigações seguem em andamento e até que sejam esclarecidas as suspeitas envolvendo licitações e apontadas as responsabilidades.

A decisão, autorizada pela 3ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, atende a um pedido do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e prevê o sequestro de bens e valores de até R$ 270 milhões.

Nos corredores da política local, a avaliação é de que o desgaste da gestão Ramon Gidalte não dá sinais de arrefecimento. Depois da saída de ex-integrantes do governo, cresce a expectativa sobre os próximos movimentos da base na Câmara. Há quem veja o início de um processo de distanciamento de aliados. Agora, resta acompanhar os próximos capítulos.