ompanheira e sogros são presos por suspeita de participação no crime - Foto: Reprodução

ompanheira e sogros são presos por suspeita de participação no crimeFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2026 13:36

A policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos, foi morta por asfixia durante o crime investigado em Iguaba Grande, segundo investigações da Polícia Civil. A ex-companheira da agente é apontada como autora do homicídio. O pai da suspeita também teria participado diretamente da ação, enquanto a mãe dela foi indiciada por ocultação de cadáver.

Daniela foi encontrada morta dentro do próprio carro na sexta-feira (24), em uma residência no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande. A policial era lotada na 124ª Delegacia de Polícia de Saquarema (124ª DP) e deveria iniciar o plantão naquela manhã, mas a ausência chamou a atenção dos colegas, que começaram as buscas.

Segundo a investigação, equipes tentaram contato com Daniela pelo celular e verificaram que a última visualização da agente em um aplicativo de mensagens havia ocorrido por volta das 2h30. Os policiais também buscaram informações com a companheira da vítima, mas não conseguiram contato.

Diante da falta de respostas, agentes foram até a casa onde Daniela morava com Catiana Clarisse de Oliveira e Souza Moreira, de 38 anos, em Saquarema, mas não encontraram ninguém no local.

Durante a apuração, imagens de câmeras de monitoramento ajudaram os investigadores a acompanhar o trajeto do veículo da policial. A Polícia Civil identificou que um segundo carro seguia o automóvel de Daniela durante a madrugada e a manhã de sexta-feira, entre Saquarema e Iguaba Grande.

A partir da identificação da placa, os agentes chegaram até uma casa na Travessa São João, no bairro Cidade Nova. No imóvel, encontraram um homem e uma mulher e, nos fundos da residência, um veículo coberto por uma lona.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado como Adilson de Oliveira e Souza, pai de Catiana, inicialmente informou que o carro pertencia ao filho. Após a verificação da placa, os agentes constataram que se tratava do veículo de Daniela. A perícia foi acionada e encontrou a policial morta dentro do automóvel.

Segundo a investigação, Catiana teria causado a morte da companheira por asfixia, enquanto Adilson teria auxiliado segurando a vítima. A Polícia Civil informou que o caso é tratado como feminicídio.

Ainda conforme a apuração, o relacionamento entre Daniela e Catiana passava por uma crise e a policial já havia alugado outro imóvel para onde pretendia se mudar.

A Polícia Civil informou que Adilson confessou participação e relatou ter recebido uma ligação da filha pedindo ajuda. Segundo os investigadores, após o crime, os dois colocaram o corpo no carro da policial e seguiram para Iguaba Grande, onde pretendiam ocultar o cadáver.

Imagens analisadas pela corporação indicam que, depois de deixar o veículo no imóvel, Adilson teria levado a filha ao trabalho por volta das 11h e retornado posteriormente à residência.

Ana Teresa Rodrigues dos Santos, mãe de Catiana, também foi presa. Segundo a Polícia Civil, ela teria auxiliado na ocultação do cadáver e foi indiciada por esse crime.

A investigação segue sob responsabilidade da 124ª DP, em conjunto com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que apura a dinâmica do crime e a participação de cada envolvido.