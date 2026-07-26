Ex-companheira da vítima foi localizada e presa em Saquarema - Foto: Reprodução

Ex-companheira da vítima foi localizada e presa em SaquaremaFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2026 13:16

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (24) a ex-companheira da policial civil Daniela Cunha Moreira, apontada pela investigação como suspeita pela morte da agente, e outras duas pessoas envolvidas no caso. O avanço da apuração ocorreu após a análise de imagens de câmeras de monitoramento e o cruzamento de informações que levaram os investigadores até os suspeitos.



Daniela, de 43 anos, era lotada na 124ª Delegacia de Polícia de Saquarema (124ª DP). Segundo a Polícia Civil, a investigação começou depois que colegas estranharam a ausência da policial no trabalho e iniciaram buscas para localizá-la.



Durante a apuração, os agentes identificaram imagens que mostraram o Chevrolet Tracker da policial circulando por Saquarema por volta das 4h, seguindo em direção a Araruama. Na sequência, o veículo apareceu próximo a um Chevrolet Corsa Classic, em Iguaba Grande.



A partir da identificação da placa do segundo carro, os investigadores chegaram até Adilson de Oliveira e Souza, de 80 anos. No endereço localizado na Travessa São João, no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande, os policiais encontraram os dois veículos na garagem. O Tracker estava coberto por uma lona.



Após a perícia, o corpo de Daniela foi localizado dentro do automóvel. De acordo com a Polícia Civil, a ex-companheira da vítima, Catiane Clarisse de Oliveira e Souza Moreira, é apontada como suspeita do homicídio. A corporação informou que a principal linha de investigação aponta que o crime teria relação com o fim do relacionamento entre as duas.



Catiane foi localizada e presa no distrito de Bacaxá, em Saquarema. Além dela, Adilson de Oliveira e Souza e Ana Teresa Rodrigues dos Santos, mãe de Catiane, também foram presos em flagrante por suspeita de participação no caso.



Por determinação da Chefia da Polícia Civil, a investigação foi transferida para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que dará continuidade às apurações.