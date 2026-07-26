A ex-companheira da policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos, e os ex-sogros - Foto: Reprodução

A ex-companheira da policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos, e os ex-sogrosFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2026 13:59

A ex-companheira da policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos, e os ex-sogros da agente deixaram a 124ª Delegacia de Polícia (124ª DP), em Saquarema, neste sábado (25), após serem presos em flagrante durante as investigações da morte da policial. Imagens registraram Catiane Clarisse de Oliveira e Souza Moreira, Adilson de Oliveira e Souza, de 80 anos, e Ana Teresa Rodrigues dos Santos entrando em um veículo da Polícia Civil e deixando a unidade.



Até o momento, a corporação não informou oficialmente para onde os três foram levados. As imagens, no entanto, indicam uma possível transferência para a capital.



Segundo a Polícia Civil, Catiane é apontada como autora do homicídio de Daniela. A investigação indica que ela teria contado com a ajuda do pai, Adilson, para cometer o crime e transportar o corpo da policial até Iguaba Grande, onde o cadáver foi encontrado dentro do próprio carro da vítima. Ana Teresa, mãe de Catiane, também é investigada por participação na ocultação do corpo.



De acordo com a corporação, Catiane e Adilson foram autuados em flagrante por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e posse ilegal de arma de fogo. Já Ana Teresa responde por ocultação de cadáver e fraude processual.



Daniela Cunha Moreira era lotada na 124ª DP de Saquarema e foi encontrada morta na sexta-feira (24), após não comparecer ao plantão. A ausência mobilizou colegas da unidade, que iniciaram buscas e, com apoio das centrais de monitoramento de Saquarema e Iguaba Grande, localizaram o veículo da agente escondido na garagem de uma residência no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que apura a dinâmica do crime e a participação de cada um dos envolvidos.