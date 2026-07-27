Criminosos sequestram quatro ônibus e bloquearam os acessos da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio - Reprodução de vídeo

Criminosos sequestram quatro ônibus e bloquearam os acessos da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do RioReprodução de vídeo

Publicado 27/07/2026 12:54

Rio - Criminosos sequestraram quatro ônibus na Gardênia Azul, Zona Sudoeste do Rio, nesta segunda-feira (27), em mais uma represália à ação da Polícia Militar . Os bandidos bloquearam as principais vias da localidade devido à "Operação Barricada Zero", na qual os agentes prenderam Philip do Nascimento Firmino, conhecido como "Bacurau", apontado como gerente-geral do tráfico na comunidade.

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De acordo com a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram atacados por criminosos durante a operação. Após o confronto, as equipes realizaram um cerco tático e capturaram "Bacurau", de 33 anos. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil AR-10 e 15 munições de calibre 7,62.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara). Segundo a Polícia Civil, os agentes autuaram o criminoso em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os policiais encaminharam o caso à Justiça.

Para reforçar a atuação na região, eles contaram com o apoio de agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão. O policiamento permanece intensificado, com equipes realizando buscas para localizar outros envolvidos. Os criminosos também alvejaram a base da unidade com mais de 18 tiros. Não há informações sobre agentes feridos.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram os veículos atravessados nas vias, inclusive em um trecho da Avenida Ayrton Senna, além de criminosos colocando fogo em caçambas de lixos. Eles utilizaram os ônibus e os objetos em chamas como barricadas.

O DIA tenta localizar a defesa de Philip, mas ainda não obteve resultado. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

Impacto nos ônibus

Em nota, o Rio Ônibus informou que os veículos tiveram suas chaves retiradas e foram utilizados como barricadas, na Estrada do Engenho D'Água, na Avenida Ten. Cel. Muniz de Aragão e na Avenida Ayrton Senna, região do Anil e Gardênia Azul. As equipes já retiraram os ônibus do local. No momento, 9 linhas que passam na região estão com impactos no itinerário. Mais cedo deste mesmo dia, esse número chegou a 19.



Ônibus colocados como barricadas:

C47521 - 692 Meier x Alvorada

C47786 - 353 Gardenia Azul x Terminal Gentileza

C47635 - 861 Rio das Pedras x Curicica

C47689 - 861 Rio das Pedras x Curicica



Linhas impactadas:



353 Gardênia Azul x Terminal Gentileza

368 Riocentro x Candelária

829 Gardênia Azul x Freguesia

861 Rio das Pedras x Curicica

862 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

863 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

880 Rio das Pedras x Terminal Alvorada

932 Gardênia Azul x Tanque

987 Gardênia Azul x Pechincha



Trânsito

A ação dos criminosos também impactou o trânsito da região. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a Estrada do Engenho D'água (altura da Avenida Otávio Costa) e a Avenida Ayrton Senna (sentido Linha Amarela) ficaram temporariamente interditadas.

O sentido Linha Amarela esteve congestionado desde a altura da estação de BRT Lourenço Jorge. Já no outro lado da via, em direção à Orla, o trânsito apresentou lentidão no trecho entre a saída da Linha Amarela e o Uptown.

Unidades de saúde

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, duas unidades de Atenção Primária que atendem a região suspenderam o início do funcionamento e avaliaram a possibilidade de abertura nas próximas hora. Já a Secretaria de Estado de Saúde comunicou que as unidades funcionaram normalmente. As escolas municipais e estaduais estão de férias.

Outra represália

Essa não foi a primeira vez que criminosos realizaram uma represália na Gardênia Azul. No dia 16 de julho, bandidos incendiaram objetos, inclusive pneus, e sequestraram três ônibus para bloquear as vias do bairro.

Confrontos na região

A Zona Sudoeste tem sido um dos palcos de uma guerra por controle territorial entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos há cerca de um mês. Na noite desta quinta-feira (23), um homem foi atacado a tiros na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras.