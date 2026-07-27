Onça-parda foi vista em registros recorrentes no Parque Nacional do Itaiaia - Divulgação

Onça-parda foi vista em registros recorrentes no Parque Nacional do ItaiaiaDivulgação

Publicado 27/07/2026 10:44

Rio – As lentes discretas escondidas na vegetação do Parque Nacional do Itatiaia, no Sul do Estado, flagraram um verdadeiro desfile da fauna silvestre. Entre fevereiro e abril deste ano, o sistema de monitoramento da unidade registrou uma onça-parda, gatos-do-mato, filhotes e outras espécies ameaçadas de extinção circulando pela região.

Veja vídeo:

Vídeo mostra onças-pardas, gatos-do-mato e filhotes flagrados por câmeras de monitoramento no Parque Nacional do Itatiaia. Ao todo, 36 espécies foram registradas.



Crédito: Divulgação/Parque Nacional do Itatiaia/ICMBio pic.twitter.com/4loGJlB5LI — Jornal O Dia (@jornalodia) July 27, 2026



Pelas imagens, é possível ver uma fêmea de gato-do-mato-pequeno acompanhada de um filhote na Trilha Rui Braga, localizada na parte alta do parque. Além de vídeos recorrentes de uma onça-parda tanto na parte alta quanto na parte baixa da unidade, filhotes de queixada e também de um gambá-de-orelha-preta.



Entre as espécies silvestres classificadas em algum grau de ameaça de extinção estão: a queixada, considerada Vulnerável (VU) tanto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) quanto pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN); a onça-parda, listada como Quase Ameaçada (NT) pelo MMA; o gato-maracajá, vulnerável pelo MMA e Quase Ameaçado (NT) pela IUCN; o gato-do-mato-pequeno, classificado como Em Perigo (EN) pelo MMA e Vulnerável (VU) pela IUCN; e o gato-mourisco, classificado como Vulnerável (VU) pelo MMA.



Ao todo, foram obtidos 3.423 registros, dos quais 1.454 corresponderam a animais, distribuídos em 21 espécies de mamíferos e 15 de aves.



A atividade integra uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Onçafari e a Jaguar Land Rover (JLR), iniciada em 2024, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a fauna local e orientar ações de conservação.