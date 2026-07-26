Mutirão castra 600 gatos e reforça combate ao abandono de animais no RioDivulgação
De acordo com o vereador Luiz Ramos Filho, presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, o abandono de cães e gatos aumentou após a pandemia de covid-19. "Na pandemia, muita gente adotou animais. E logo depois, com a perda de renda, muitas pessoas passaram a descartar animais nas ruas. Só nas minhas redes sociais venho recebendo mais de cem chamados para resgatar animais abandonados diariamente", disse.
A secretária também destacou que os abrigos municipais operam acima da capacidade. Atualmente, mais de 1.500 animais estão acolhidos pela prefeitura. "Chegamos a uma situação de ter que apelar para lares temporários, porque os abrigos estão cheios", explicou Jeniffer.
O mutirão contou com a participação de 20 médicos-veterinários voluntários da rede municipal. As cirurgias foram realizadas em seis unidades localizadas nas zonas Norte e Sul da cidade.
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