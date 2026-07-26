PM recupera caminhão roubado e apreende munições em Vigário GeralReprodução X
PM recupera caminhão roubado e apreende munições em Vigário Geral
Veículo e o material apreendido foram encaminhados para a 38ª DP, em Brás de Pina
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