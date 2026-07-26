PM recupera caminhão roubado e apreende munições em Vigário Geral - Reprodução X

PM recupera caminhão roubado e apreende munições em Vigário GeralReprodução X

Publicado 26/07/2026 18:05 | Atualizado 26/07/2026 18:06

Rio - Policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) recuperaram um caminhão roubado e apreenderam munições, neste domingo (26), em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.

A ação ocorreu na Rua Anamá. Durante a ocorrência, os agentes localizaram o caminhão com registro de roubo e apreenderam munições.

O veículo recuperado e o material apreendido foram encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina), onde o caso foi registrado e será investigado.