Velório de João José da Silva, morto após ser atingido por tiro após confronto na Chácara do Céu. - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Velório de João José da Silva, morto após ser atingido por tiro após confronto na Chácara do Céu. Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/07/2026 15:57

Rio - Sob forte emoção, familiares, amigos e moradores da Chácara do Céu se despediram neste domingo (26) de João José da Silva, de 80 anos, conhecido como "Zé Badu", morto após ser atingido por uma bala perdida durante um intenso tiroteio entre traficantes da comunidade e do Morro do Cruz, no Andaraí.

O velório aconteceu na Capela H do Cemitério do Catumbi, na Zona Norte. O sepultamento foi realizado às 14h30.