Velório de João José da Silva, morto após ser atingido por tiro após confronto na Chácara do Céu. Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Morador antigo da comunidade, João José tinha 80 anos e era uma figura bastante conhecida e querida na região. Natural da Paraíba, vivia no Rio de Janeiro há quase 50 anos. Segundo familiares, ele costumava passar os dias no pequeno bar que mantinha na própria residência.
A manicure Lubia Alves, nora da vítima, contou que o sogro estava sozinho no local quando foi atingido pelos disparos.
"Ele era uma relíquia da Chácara do Céu. Uma pessoa muito querida. Não tinha como passar na porta do bar dele sem cumprimentar. Todo mundo falava: "Fala, Baduzinho". Infelizmente, foi vítima dessa guerra sem fim", lamentou.
João José estava no bar quando foi baleado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.
Durante a cerimônia de despedida, o clima foi de comoção. Familiares precisaram deixar a capela diversas vezes por não conseguirem conter o choro. Uma das netas da vítima passou mal ao longo do velório. Segundo relatos de parentes, foi ela quem encontrou o avô ferido após pular um muro para acessar a casa e tentar prestar socorro.
"Todos estão muito abalados com tudo isso. Ele deixa muita saudade. É mais uma estatística sem resposta", desabafou Lubia.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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