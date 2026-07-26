Em depoimento, o pai confessou que a criança nasceu com vidaReprodução / TV Globo
Em depoimento, o pai confessou que a criança nasceu com vida. Após o parto, a mãe apertou o pescoço do recém-nascido e pressionou uma camisa contra o rosto dele para fazê-lo parar de chorar. Quando o bebê deixou de se mexer, o homem colocou o corpo em um saco plástico, amarrou a embalagem e a deixou no quarto onde o parto ocorreu.
Depois do nascimento da criança, a mulher passou mal e precisou ser levada por familiares, que desconheciam a gravidez, a um hospital da região. Na unidade, os profissionais de saúde foram informados de que o corpo do bebê estava em um dos cômodos da casa, no bairro Jardim Primavera. Os parentes recolheram o recém-nascido e o levaram ao hospital.
O casal acabou preso e foi autuado por homicídio qualificado. Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) investigam o crime.
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