Em depoimento, o pai confessou que a criança nasceu com vidaReprodução / TV Globo

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Larissa Amaral
Rio - Um homem e uma mulher foram presos em flagrante, neste sábado (25), por matar o próprio filho recém-nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o casal cometeu o crime por não querer ter um bebê.

Em depoimento, o pai confessou que a criança nasceu com vida. Após o parto, a mãe apertou o pescoço do recém-nascido e pressionou uma camisa contra o rosto dele para fazê-lo parar de chorar. Quando o bebê deixou de se mexer, o homem colocou o corpo em um saco plástico, amarrou a embalagem e a deixou no quarto onde o parto ocorreu.

Depois do nascimento da criança, a mulher passou mal e precisou ser levada por familiares, que desconheciam a gravidez, a um hospital da região. Na unidade, os profissionais de saúde foram informados de que o corpo do bebê estava em um dos cômodos da casa, no bairro Jardim Primavera. Os parentes recolheram o recém-nascido e o levaram ao hospital.

O casal acabou preso e foi autuado por homicídio qualificado. Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) investigam o crime.
A reportagem de O DIA tenta localizar as defesas do casal. O espaço segue aberto para manifestações.
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Caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos)
Casal é preso por morte de recém-nascido