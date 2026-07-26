Operação autua mais de 120 veículos por estacionamento irregular na Quinta da Boa VistaDivulgação
Segundo a Subprefeitura do Centro, antes da operação, agentes estiveram no local para orientar ambulantes sobre as regras para obtenção da licença de funcionamento.
"A Quinta da Boa Vista é um dos principais espaços de lazer da cidade e precisa estar organizada para receber a população com segurança. Antes da fiscalização, realizamos um trabalho de orientação aos ambulantes, esclarecendo dúvidas e informando sobre a necessidade de regularização para atuar no local", afirmou o subprefeito do Centro, Alberto Szafran.
A Subprefeitura reforçou a orientação para que os visitantes utilizem os estacionamentos credenciados existentes na região e lembrou que estacionar sobre calçadas, passeios e áreas de jardim é proibido, além de comprometer a circulação de pedestres e causar danos ao patrimônio público.
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