Operação autua mais de 120 veículos por estacionamento irregular na Quinta da Boa Vista - Divulgação

Operação autua mais de 120 veículos por estacionamento irregular na Quinta da Boa VistaDivulgação

Publicado 26/07/2026 22:19 | Atualizado 26/07/2026 22:25

Rio - Uma operação integrada de ordenamento público autuou mais de 120 veículos neste domingo (26) na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A ação teve como foco o combate ao estacionamento irregular, à atuação de flanelinhas e ao comércio ambulante sem autorização.

A fiscalização foi realizada pela Subprefeitura do Centro em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Entre as irregularidades encontradas estavam veículos estacionados sobre calçadas, passeios e áreas de jardim no entorno do parque.



Segundo a Subprefeitura do Centro, antes da operação, agentes estiveram no local para orientar ambulantes sobre as regras para obtenção da licença de funcionamento.



"A Quinta da Boa Vista é um dos principais espaços de lazer da cidade e precisa estar organizada para receber a população com segurança. Antes da fiscalização, realizamos um trabalho de orientação aos ambulantes, esclarecendo dúvidas e informando sobre a necessidade de regularização para atuar no local", afirmou o subprefeito do Centro, Alberto Szafran.



A Subprefeitura reforçou a orientação para que os visitantes utilizem os estacionamentos credenciados existentes na região e lembrou que estacionar sobre calçadas, passeios e áreas de jardim é proibido, além de comprometer a circulação de pedestres e causar danos ao patrimônio público.