Corpos de pescadores são localizados após se afogarem na Lagoa de Jaconé - Reprodução/Defesa Civil de Maricá

Corpos de pescadores são localizados após se afogarem na Lagoa de JaconéReprodução/Defesa Civil de Maricá

Publicado 26/07/2026 17:54

Dois pescadores morreram afogados na Lagoa de Jaconé, em Maricá , neste domingo (26). As vítimas foram identificadas como Cremildo Nunes das Flores, de 66 anos, e Roni Vons, de 59 anos.