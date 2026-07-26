Corpos de pescadores são localizados após se afogarem na Lagoa de JaconéReprodução/Defesa Civil de Maricá

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Leonardo Brito
Dois pescadores morreram afogados na Lagoa de Jaconé, em Maricá, neste domingo (26). As vítimas foram identificadas como Cremildo Nunes das Flores, de 66 anos, e Roni Vons, de 59 anos.
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Segundo informações preliminares, os dois saíram para pescar durante a madrugada. Em determinado momento, um deles teria caído na água. O companheiro tentou socorrê-lo, mas ambos acabaram se afogando. A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros.

Informações da Defesa Civil apontaram que o primeiro corpo foi encontrado por um pescador que passava pela região e percebeu uma embarcação à deriva na lagoa. A vítima estava presa a uma rede de pesca. Após o acionamento dos bombeiros, o corpo foi retirado da água e levado para a margem.

Depois, durante a vistoria na embarcação, os agentes localizaram pertences que indicavam a presença de uma segunda pessoa na pescaria. Pouco tempo depois, o segundo corpo foi localizado por agentes que atuavam na operação.

Os corpos permaneceram no local até a realização da perícia. Em seguida, foram removidos para os procedimentos legais. Ainda não há informações de velório e enterro das vítimas. 