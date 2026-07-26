Fluxo na Ponte Rio-NiteróiFernando Frazão/Agência Brasil

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Leonardo Brito
Um engavetamento envolvendo três veículos de passeio provocou lentidão na Ponte Rio-Niterói na tarde deste domingo (26). O acidente ocorreu por volta das 16h20, próximo ao pedágio, no sentido Niterói. Apesar do impacto, não houve registro de feridos, porém os motoristas enfrentaram retenções durante o atendimento da ocorrência.
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Segundo informações da concessionária Ecovias Ponte, uma faixa precisou ser interditada temporariamente para o atendimento da colisão e remoção dos veículos.

Equipes de emergência foram acionadas e atuaram no local. O acidente foi totalmente desfeito antes das 17h.

De acordo com a atualização mais recente do trânsito, divulgada às 17h15, o fluxo no sentido Rio seguia normal, com tempo de travessia de aproximadamente 14 minutos. Já no sentido Niterói, havia lentidão entre o Vão Central e a Praça de Pedágio, com travessia estimada em 25 minutos. As causas do engavetamento não foram informadas.