Fluxo na Ponte Rio-NiteróiFernando Frazão/Agência Brasil
Segundo informações da concessionária Ecovias Ponte, uma faixa precisou ser interditada temporariamente para o atendimento da colisão e remoção dos veículos.
Equipes de emergência foram acionadas e atuaram no local. O acidente foi totalmente desfeito antes das 17h.
De acordo com a atualização mais recente do trânsito, divulgada às 17h15, o fluxo no sentido Rio seguia normal, com tempo de travessia de aproximadamente 14 minutos. Já no sentido Niterói, havia lentidão entre o Vão Central e a Praça de Pedágio, com travessia estimada em 25 minutos. As causas do engavetamento não foram informadas.
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