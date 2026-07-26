Moradores do Complexo de Israel vivem momentos de tensão neste domingo (26)Reprodução / Redes Sociais
Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam tentado invadir o complexo que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o barulho dos disparos. Diversas viaturas das polícias Militar e Rodoviária Federal foram vistas na região.
Atenção!!— Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) July 26, 2026
Tiros nas 5 bocas e cidade alta pic.twitter.com/hsaq6spy0z
É inacreditável.— CARIOCA TV (@CariocasTV) July 26, 2026
Nem no domingo os moradores da cidade alta tem paz. pic.twitter.com/f5TlHQ0zqy
Os tiros também puderam ser ouvidos da Avenida Brasil. Pessoas que estavam no Feirão do Automóvel, na Penha, precisaram se abrigar dos disparos.
Clima Tenso na Av Brasil, 5 Bocas, Brás de pina, parada de Lucas, Cordovil. Muitos Tiros na Cidade Alta. pic.twitter.com/vwnsAvYwwq— (@MioloCanal) July 26, 2026
A Polícia Rodoviária Federal confirmou que esteve na comunidade Cidade Alta junto com a Polícia Civil e Polícia Militar fazendo patrulhamento e afirmou que às 12h55 a situação no local estava normalizada.
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A PM ainda informou que toda a região de Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral conta com reforço das Unidades Especiais no policiamento da região
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