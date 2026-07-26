Moradores do Complexo de Israel vivem momentos de tensão neste domingo (26) - Reprodução / Redes Sociais

Moradores do Complexo de Israel vivem momentos de tensão neste domingo (26)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/07/2026 15:13





Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam tentado invadir o complexo que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o barulho dos disparos. Diversas viaturas das polícias Militar e Rodoviária Federal foram vistas na região. Rio - Moradores das comunidades Cidade Alta e Cinco Bocas, do Complexo de Israel , na Zona Norte do Rio, foram pegos de surpresa com um intenso tiroteio na região, no início da tarde deste domingo (26).Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam tentado invadir o complexo que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o barulho dos disparos. Diversas viaturas das polícias Militar e Rodoviária Federal foram vistas na região.

Atenção!!



Tiros nas 5 bocas e cidade alta pic.twitter.com/hsaq6spy0z — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) July 26, 2026 É inacreditável.

Nem no domingo os moradores da cidade alta tem paz. pic.twitter.com/f5TlHQ0zqy — CARIOCA TV (@CariocasTV) July 26, 2026

Os tiros também puderam ser ouvidos da Avenida Brasil. Pessoas que estavam no Feirão do Automóvel, na Penha, precisaram se abrigar dos disparos.

Os tiros também puderam ser ouvidos da Avenida Brasil. Pessoas que estavam no Feirão do Automóvel, na Penha, precisaram se abrigar dos disparos.

Clima Tenso na Av Brasil, 5 Bocas, Brás de pina, parada de Lucas, Cordovil. Muitos Tiros na Cidade Alta. pic.twitter.com/vwnsAvYwwq — (@MioloCanal) July 26, 2026



A Polícia Rodoviária Federal confirmou que esteve na comunidade Cidade Alta junto com a Polícia Civil e Polícia Militar fazendo patrulhamento e afirmou que às 12h55 a situação no local estava normalizada.



Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) informou diversos disparos de arma de fogo na Avenida Brasil, próximo à Rua Porto Velho, na Cidade Alta, onde permanecem com policiamento de visibilidade. Não há informações sobre feridos.