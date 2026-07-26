Moradores do Complexo de Israel vivem momentos de tensão neste domingo (26)Reprodução / Redes Sociais

Mais artigos de Manuella Viegas
Manuella Viegas
Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Rio - Moradores das comunidades Cidade Alta e Cinco Bocas, do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, foram pegos de surpresa com um intenso tiroteio na região, no início da tarde deste domingo (26).

Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam tentado invadir o complexo que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o barulho dos disparos. Diversas viaturas das polícias Militar e Rodoviária Federal foram vistas na região.

Os tiros também puderam ser ouvidos da Avenida Brasil. Pessoas que estavam no Feirão do Automóvel, na Penha, precisaram se abrigar dos disparos.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que esteve na comunidade Cidade Alta junto com a Polícia Civil e Polícia Militar fazendo patrulhamento e afirmou que às 12h55 a situação no local estava normalizada.
Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) informou diversos disparos de arma de fogo na Avenida Brasil, próximo à Rua Porto Velho, na Cidade Alta, onde permanecem com policiamento de visibilidade. Não há informações sobre feridos. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por DRFA - BAIXADA FLUMINENSE (@drfa_bf)



A PM ainda informou que toda a região de Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral conta com reforço das Unidades Especiais no policiamento da região