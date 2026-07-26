Incêndio chamou a atenção de moradores da regiãoReprodução/Redes sociais

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Leonardo Brito
Rio - Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial no bairro da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte, na noite deste domingo (26). O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de moradores da região.
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A ocorrência foi registrada por volta das 18h10 em um estabelecimento comercial localizado na Estrada do Cacuia, nº 167. No local ficam as lojas Palácio da Ilha e Colchões Ortobom, em frente ao Supermercado Mundial.
De acordo com a corporação, a ocorrência entrou na fase de rescaldo ainda durante a noite.

Segundo relatos de testemunhas nas redes sociais, as chamas teriam atingido a área do teto do local

Imagens compartilhadas mostraram uma grande quantidade de fumaça e labaredas visíveis de diferentes pontos do bairro, além da movimentação no local. 

Apesar do susto, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas.
 
Matéria em atualização