Incêndio chamou a atenção de moradores da regiãoReprodução/Redes sociais
Loja é atingida por incêndio na Ilha do Governador— Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2026
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A ocorrência foi registrada por volta das 18h10 em um estabelecimento comercial localizado na Estrada do Cacuia, nº 167. No local ficam as lojas Palácio da Ilha e Colchões Ortobom, em frente ao Supermercado Mundial.
Segundo relatos de testemunhas nas redes sociais, as chamas teriam atingido a área do teto do local
Imagens compartilhadas mostraram uma grande quantidade de fumaça e labaredas visíveis de diferentes pontos do bairro, além da movimentação no local.
Apesar do susto, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas.
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