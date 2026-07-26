A soltura de balões é proibida por lei no Brasil - Reprodução/Redes sociais

A soltura de balões é proibida por lei no Brasil Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/07/2026 20:54

Rio - Um avião precisou arremeter durante a tentativa de pouso no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Zona Norte, na manhã deste domingo (26). A manobra foi realizada após a identificação de um balão nas proximidades do terminal.

Segundo a concessionária RIOgaleão, o balão caiu fora da área operacional do aeroporto. Mesmo assim, por questões de segurança, a aeronave interrompeu a aproximação e voltou a ganhar altitude antes de realizar uma nova tentativa de pouso.



A segunda aproximação ocorreu sem problemas e o avião aterrissou normalmente.



Ainda de acordo com a concessionária, o episódio não provocou impactos nas operações do aeroporto. Os pousos e decolagens seguiram dentro da normalidade. A prática de soltar balão é considerada crime ambiental no Brasil