Manguezais funcionam como berçário para diversas espécies de animais e contribuem para a captura de carbono - Vladimir Fernandes / SMAC

Manguezais funcionam como berçário para diversas espécies de animais e contribuem para a captura de carbonoVladimir Fernandes / SMAC

Publicado 26/07/2026 11:32

Rio - A cidade do Rio passou a contar com mais de 3.200 hectares de manguezais protegidos por Unidades de Conservação (UCs). A ampliação foi possível após a criação de duas novas áreas ambientais na região de Jacarepaguá , na Zona Sudoeste, que incorporaram outros 34 hectares desse ecossistema considerado essencial para a biodiversidade e o equilíbrio climático. Neste domingo (26), é celebrado o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais.

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A expansão foi identificada em uma vistoria técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC), que registrou novas áreas de manguezal incluídas na Área de Proteção Ambiental (APA) das Lagoas de Jacarepaguá.



As novas unidades fazem parte do Corredor Azul, iniciativa lançada pela prefeitura no fim de junho. Dois decretos publicados em edição extraordinária do Diário Oficial criaram o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) das Florestas de Jacarepaguá e a APA das Lagoas de Jacarepaguá, ambas na Zona Oeste da cidade.



"O aumento das áreas de manguezais em Unidades de Conservação atende à diretriz da SMAC de usar a proteção do território para resguardar ecossistemas estratégicos e vulneráveis na cidade", afirmou a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Livia Galdino.



Além da criação das novas unidades, a secretaria mantém ações voltadas à conservação dos manguezais, como serviços de limpeza realizados pelos programas Guardiões dos Rios e Guardiãs das Matas e atividades de educação ambiental para conscientizar a população sobre a importância da fauna e da flora desses ambientes.



Os manguezais são considerados um dos ecossistemas mais importantes das regiões costeiras. Eles funcionam como berçário para diversas espécies de peixes, crustáceos e aves, ajudam a conter a erosão e contribuem para a captura de carbono, auxiliando no combate às mudanças climáticas. No Brasil, são protegidos por lei como Áreas de Preservação Permanente.