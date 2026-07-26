Manguezais funcionam como berçário para diversas espécies de animais e contribuem para a captura de carbonoVladimir Fernandes / SMAC
As novas unidades fazem parte do Corredor Azul, iniciativa lançada pela prefeitura no fim de junho. Dois decretos publicados em edição extraordinária do Diário Oficial criaram o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) das Florestas de Jacarepaguá e a APA das Lagoas de Jacarepaguá, ambas na Zona Oeste da cidade.
"O aumento das áreas de manguezais em Unidades de Conservação atende à diretriz da SMAC de usar a proteção do território para resguardar ecossistemas estratégicos e vulneráveis na cidade", afirmou a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Livia Galdino.
Além da criação das novas unidades, a secretaria mantém ações voltadas à conservação dos manguezais, como serviços de limpeza realizados pelos programas Guardiões dos Rios e Guardiãs das Matas e atividades de educação ambiental para conscientizar a população sobre a importância da fauna e da flora desses ambientes.
Os manguezais são considerados um dos ecossistemas mais importantes das regiões costeiras. Eles funcionam como berçário para diversas espécies de peixes, crustáceos e aves, ajudam a conter a erosão e contribuem para a captura de carbono, auxiliando no combate às mudanças climáticas. No Brasil, são protegidos por lei como Áreas de Preservação Permanente.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.