A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de JaperiReprodução/ Gil Silva
O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri). Agentes realizam diligências para identificar os autores do furto. Uma perícia também foi solicitada para o local.
Mesmo durante o período de férias escolares, a escola mantém atendimentos e atividades administrativas até as 13h. Por causa da falta de energia, os serviços precisaram ser suspensos nesta sexta-feira.
Esta não é a primeira vez que a escola sofre com esse tipo de ocorrência. No ano passado, o colégio também foi alvo de criminosos que furtaram parte da fiação elétrica.
Em nota, a Prefeitura de Japeri informou que acompanha o caso e classificou a invasão como um prejuízo ao patrimônio público. O município destacou ainda que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia e normalizar o funcionamento da unidade.
Até o momento, ninguém foi preso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.