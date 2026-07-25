A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de Japeri - Reprodução/ Gil Silva

A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de JaperiReprodução/ Gil Silva

Publicado 25/07/2026 14:35

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (25). A unidade foi invadida e ficou sem energia elétrica após a ação criminosa.

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O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri). Agentes realizam diligências para identificar os autores do furto. Uma perícia também foi solicitada para o local.Mesmo durante o período de férias escolares, a escola mantém atendimentos e atividades administrativas até as 13h. Por causa da falta de energia, os serviços precisaram ser suspensos nesta sexta-feira.Esta não é a primeira vez que a escola sofre com esse tipo de ocorrência. No ano passado, o colégio também foi alvo de criminosos que furtaram parte da fiação elétrica.Em nota, a Prefeitura de Japeri informou que acompanha o caso e classificou a invasão como um prejuízo ao patrimônio público. O município destacou ainda que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia e normalizar o funcionamento da unidade.Até o momento, ninguém foi preso.