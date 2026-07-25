A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de JaperiReprodução/ Gil Silva

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Leonardo Brito
Rio - A Polícia Civil investiga o furto de cerca de 260 metros de fios elétricos da Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos, em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, na Baixada Fluminense.
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O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (25). A unidade foi invadida e ficou sem energia elétrica após a ação criminosa.
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A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de Japeri - Reprodução
A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de Japeri - Reprodução
A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de Japeri - Reprodução
A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de Japeri - Reprodução/ Gil Silva
A Escola Municipal Ciep 401 Lucimar de Souza Santos fica em Engenheiro Pedreira, na cidade de Japeri - Reprodução


O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri). Agentes realizam diligências para identificar os autores do furto. Uma perícia também foi solicitada para o local.

Mesmo durante o período de férias escolares, a escola mantém atendimentos e atividades administrativas até as 13h. Por causa da falta de energia, os serviços precisaram ser suspensos nesta sexta-feira.

Esta não é a primeira vez que a escola sofre com esse tipo de ocorrência. No ano passado, o colégio também foi alvo de criminosos que furtaram parte da fiação elétrica.

Em nota, a Prefeitura de Japeri informou que acompanha o caso e classificou a invasão como um prejuízo ao patrimônio público. O município destacou ainda que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia e normalizar o funcionamento da unidade.

Até o momento, ninguém foi preso. 