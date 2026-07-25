Colisão aconteceu na Rua Santa LuziaReprodução
Segundo informações da Polícia Militar, o homem era suspeito de participar do roubo do celular de um motorista de aplicativo na Rua Santa Luzia.
De acordo com relatos colhidos no local, o motorista aguardava a chegada de um passageiro quando dois homens em uma motocicleta passaram pela via e levaram o aparelho. Após o crime, a vítima decidiu seguir os suspeitos pelas ruas da região central.
Durante a fuga, já nas proximidades da Avenida Graça Aranha, o condutor da motocicleta teria freado repentinamente. A manobra acabou provocando a colisão com o veículo que vinha logo atrás.
Com o impacto, o motociclista morreu no local. O homem que estava na garupa conseguiu fugir antes da chegada das equipes policiais.
Policiais do 5º BPM (Centro) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o homem já sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
O motorista de aplicativo foi conduzido para a 5ª DP (Mem de Sá), onde prestou depoimento sobre o ocorrido. O caso foi registrado na unidade.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da perseguição, do roubo e da colisão. Os agentes também realizam diligências para identificar e localizar o homem que fugiu da motocicleta. A identidade do motociclista morto não havia sido divulgada pelas autoridades.
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