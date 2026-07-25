O curso contou com a participação de esportistas, banhistas e moradores interessados em aprender técnicas de prevenção e resgateDivulgação/Sobrasa
O curso gratuito de emergências aquáticas contou com a participação de esportistas, banhistas e moradores interessados em aprender técnicas de prevenção e resgate.
Durante a atividade, os participantes receberam orientações sobre identificação de áreas de risco, retirada segura de vítimas da água, acionamento de guarda-vidas e procedimentos de suporte básico de vida. Também foram apresentadas técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).
A iniciativa integrou uma mobilização nacional realizada em outros 16 estados brasileiros. A campanha faz parte das ações coordenadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela International Life Saving Federation (ILS), que buscam reduzir os índices de afogamento por meio da informação e da educação preventiva.
Segundo o médico David Szpilman, secretário nacional da Sobrasa, a conscientização é uma das principais ferramentas para evitar tragédias.
"O Dia Mundial de Prevenção do Afogamento é fundamental para levar informação à população e fortalecer uma rede de proteção. Quando ensinamos prevenção e mostramos como agir de forma segura, aumentamos as chances de evitar novos casos e salvar vidas. O afogamento é a segunda causa de morte evitável no país", afirmou.
Entre os participantes estava Stefan Kolumbun. Ele contou que decidiu fazer o treinamento após presenciar um afogamento na Praia de Ipanema.
"Percebi que algo estava acontecendo e, quando me dei conta, era uma jovem se afogando. Corri para resgatá-la, consegui retirá-la da água e levá-la até a areia, mas, infelizmente, ela não resistiu. Por isso, esse treinamento é tão importante", relatou.
Os números reforçam o alerta. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), entre 1º de janeiro e 19 de julho deste ano foram realizadas 828.102 ações preventivas e 11.143 resgates marítimos em todo o estado.
Dados da Sobrasa apontam que uma pessoa morre afogada no Brasil a cada 90 minutos. São cerca de 5.742 mortes por ano. O afogamento também figura entre as principais causas de morte acidental de crianças e jovens no país.
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