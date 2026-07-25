O curso contou com a participação de esportistas, banhistas e moradores interessados em aprender técnicas de prevenção e resgate - Divulgação/Sobrasa

O curso contou com a participação de esportistas, banhistas e moradores interessados em aprender técnicas de prevenção e resgateDivulgação/Sobrasa

Publicado 25/07/2026 15:47 | Atualizado 26/07/2026 14:36

Rio - O Dia Mundial de Prevenção do Afogamento foi marcado por uma mobilização nas areias de Copacabana, Zona Sul, neste sábado (25). A ação, promovida pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), reuniu cerca de 150 pessoas no Posto 6.

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