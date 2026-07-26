Cabine do motorista e poste ficaram destruídos em acidente na TaquaraReprodução / COR

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Manuella Viegas
Rio - Um homem ficou ferido após um grave acidente entre um caminhão e um poste, na Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, altura da Rua Jeremias, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada deste domingo (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamento do quartel de Jacarepaguá às 2h11 para a ocorrência de colisão de caminhão com poste. Um homem adulto, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul, com ferimentos moderados. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde atual.

Segundo a corporação, o trabalho dos militares foi finalizado por volta das 6h. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cabine do motorista e o poste completamente destruídos após o impacto.

Além dos Bombeiros, equipes da Light, Guarda Municipal, Comlurb, CET-Rio e Polícia Militar também foram acionadas. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a via chegou a ser completamente interditada.

No início da manhã, por volta das 6h20, dois reboques chegaram ao local para retirar o veículo. A via está operando no sistema pare e siga.

Para evitar a Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais no trecho do acidente, o motorista pode desviar pela Avenida Antonieta Campos da Paz, Rua Mirataia, Rua Retiro dos Artistas, Rua Edgard Werneck – no sentido Linha Amarela – e pela Rua Edgard Werneck, Rua Retiro dos Artistas, Rua Mirataia e Avenida Antonieta Campos da Paz – no sentido Estrada dos Bandeirantes.
A Light informou que uma equipe atuou durante a madrugada para livrar o local de risco.e que no início da noite, o serviço foi totalmente restabelecido no local após substituição do poste.
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Cabine do motorista e poste ficaram destruídos em acidente na Taquara
Cabine do veículo ficou completamente destruída com a batida
Cabine do motorista e poste ficaram destruídos em acidente