Cariocas e turistas aproveitam o domingo (26) ensolarado na praia de Copacabana - Reginaldo Pimenta

Cariocas e turistas aproveitam o domingo (26) ensolarado na praia de CopacabanaReginaldo Pimenta

Publicado 26/07/2026 10:32

Rio - Embora o sol tenha brilhado na cidade do Rio, na manhã deste domingo (26), a semana do carioca será de altos e baixos . Ela começará com dias firmes, mas a passagem de uma frente fria pode trazer chuva.

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Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (27), um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo e deixa o céu ainda mais limpo. Não há previsão de chuva. A temperatura entra em elevação e chega a 31°C. As madrugadas, no entanto, continuam geladas. A mínima é de 15°C.



A previsão se repete para a terça-feira (28) e a quarta (29). O céu estará parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. A temperatura ficará estável, com 34°C de máxima na terça e 35°C na quarta. As mínimas ficarão em 16°C e 19°C, respectivamente.



O tempo começa a mudar a partir da quinta-feira (30). A passagem de uma frente fria em alto mar influenciará o tempo na cidade. Haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. A temperatura entrará em declínio, mas o dia ainda continua quente, com máxima de 32°C e mínima de 17°C.