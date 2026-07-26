Cariocas e turistas aproveitam o domingo (26) ensolarado na praia de CopacabanaReginaldo Pimenta
A previsão se repete para a terça-feira (28) e a quarta (29). O céu estará parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. A temperatura ficará estável, com 34°C de máxima na terça e 35°C na quarta. As mínimas ficarão em 16°C e 19°C, respectivamente.
O tempo começa a mudar a partir da quinta-feira (30). A passagem de uma frente fria em alto mar influenciará o tempo na cidade. Haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. A temperatura entrará em declínio, mas o dia ainda continua quente, com máxima de 32°C e mínima de 17°C.
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