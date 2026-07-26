Luciano de Oliveira Paulo foi 8 anos e 6 meses de prisão - Divulgação / Disque Denúncia

Luciano de Oliveira Paulo foi 8 anos e 6 meses de prisãoDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 26/07/2026 10:06

Rio - Dois foragidos condenados por estupro foram presos dentro de um carro, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, neste sábado (25). Luciano de Oliveira Paulo, de 56 anos, e Gilson Carlos da Silva dos Santos, de 46, eram moradores da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, mas acabaram expulsos da comunidade após os crimes e passaram a dormir no veículo.

Policiais militares do 22º BPM (Maré) abordaram um Doblô prata a partir de informações recebidas pelo Disque Denúncia. Os homens foram encontrados no automóvel.

Luciano tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro emitido pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias. Ele foi condenado a cumprir uma pena de 8 anos e 6 meses em regime fechado. Segundo as investigações, o homem dopou uma ex-amiga da família com medicamentos e consumou a relação sem o consentimento da vítima, em 2020, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Gilson possuía um mandado de prisão emitido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi condenado a cumprir uma pena de 27 anos e 6 meses em regime fechado.

Após todos os procedimentos legais, os dois foram levados a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen).

Para o envio de informações que ajudem a localizar pessoas foragidas da Justiça, o Disque Denúncia disponibiliza os seguintes meios de contato:

Central de atendimento/Call Center do DD: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado / DD: (21) 2253-1177 (técnica que remove ou modifica dados que poderiam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

