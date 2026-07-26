Homem é preso por ameaçar ex-companheira no Jardim Botânico - Foto: Divulgação/ Guarda Municipal

Homem é preso por ameaçar ex-companheira no Jardim BotânicoFoto: Divulgação/ Guarda Municipal

Publicado 26/07/2026 09:50

Rio - Um homem foi preso, neste sábado (25), ameaçar a ex-companheira com uma faca no Jardim Botânico, Zona Sul. Ele foi detido após descumprir as medidas protetivas impostas pela Justiça.

A vítima, que já é assistida pela Ronda Maria da Penha, acionou a Guarda Municipal para avisar que o ex estava na casa dela. Agentes encontraram o suspeito ainda no local e apreenderam a faca que ele usou para ameaçar a mulher.

Ele foi conduzido para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro, onde a ocorrência foi registrada.

O DIA tenta localizar a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.