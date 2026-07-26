Homem é preso por ameaçar ex-companheira no Jardim BotânicoFoto: Divulgação/ Guarda Municipal
Homem é preso por ameaçar ex-companheira com faca no Jardim Botânico
Ele foi detido após descumprir as medidas protetivas impostas pela Justiça
Mutirão castra 600 gatos e reforça combate ao abandono de animais no Rio
Ação reuniu veterinários voluntários em seis unidades da rede municipal e buscou conter o crescimento da população de animais abandonados
Operação autua mais de 120 veículos por estacionamento irregular na Quinta da Boa Vista
Fiscalização também combateu atuação de flanelinhas e comércio ambulante sem licença no entorno do parque
Balão faz avião arremeter durante tentativa de pouso no Galeão
Aeronave precisou interromper aproximação por segurança; aeroporto seguiu operando normalmente
Vídeo: Incêndio atinge loja na Ilha do Governador
Fogo começou no início da noite deste domingo; não houve registro de vítimas
Engavetamento entre três carros causa lentidão na Ponte Rio-Niterói
Acidente aconteceu nas proximidades da praça do pedágio; ninguém ficou ferido
PM recupera caminhão roubado e apreende munições em Vigário Geral
Veículo e o material apreendido foram encaminhados para a 38ª DP, em Brás de Pina
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