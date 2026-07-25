Local onde mulher foi baleada na Tijuca, zona norte do RioReprodução

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Leonardo Brito
Rio - Uma mulher foi baleada na tarde deste sábado (25) durante uma tentativa de assalto na Tijuca, Zona Norte. O caso aconteceu na esquina da Rua Dr. Satamini com a Rua Matoso. Segundo informações da Polícia Civil, um agente que estava de folga foi abordado por homens e teve o celular roubado.
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Durante a ação, um dos assaltantes percebeu que a vítima era policial. Nesse momento, o agente reagiu e efetuou disparos contra o suspeito.

Ainda de acordo com a corporação, ele fugiu atirando em direção ao policial. Um dos disparos acabou atingindo uma mulher que passava pela região. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações da identidade da vítima e nem de seu estado de saúde. Também não foi informada a identidade do suspeito e nem do agente. 

Após o confronto, o policial tomou conhecimento de que um homem baleado havia dado entrada em um hospital próximo ao local da ocorrência. O agente foi até a unidade e reconheceu o paciente como sendo o autor do assalto.

O suspeito permaneceu sob custódia e foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Nas redes sociais, moradores relataram preocupação com a violência na região. Alguns cobraram mais segurança para o bairro.