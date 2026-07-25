Local onde mulher foi baleada na Tijuca, zona norte do Rio - Reprodução

Local onde mulher foi baleada na Tijuca, zona norte do RioReprodução

Publicado 25/07/2026 19:56 | Atualizado 25/07/2026 20:44

Rio - Uma mulher foi baleada na tarde deste sábado (25) durante uma tentativa de assalto na Tijuca, Zona Norte. O caso aconteceu na esquina da Rua Dr. Satamini com a Rua Matoso. Segundo informações da Polícia Civil, um agente que estava de folga foi abordado por homens e teve o celular roubado.