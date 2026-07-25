Local onde mulher foi baleada na Tijuca, zona norte do RioReprodução
Durante a ação, um dos assaltantes percebeu que a vítima era policial. Nesse momento, o agente reagiu e efetuou disparos contra o suspeito.
Ainda de acordo com a corporação, ele fugiu atirando em direção ao policial. Um dos disparos acabou atingindo uma mulher que passava pela região. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações da identidade da vítima e nem de seu estado de saúde. Também não foi informada a identidade do suspeito e nem do agente.
Após o confronto, o policial tomou conhecimento de que um homem baleado havia dado entrada em um hospital próximo ao local da ocorrência. O agente foi até a unidade e reconheceu o paciente como sendo o autor do assalto.
O suspeito permaneceu sob custódia e foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio.
O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Nas redes sociais, moradores relataram preocupação com a violência na região. Alguns cobraram mais segurança para o bairro.
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