João José da Silva foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos Reprodução/Redes sociais
O homem foi baleado durante um confronto entre criminosos do Morro do Cruz no Andaraí e da Chácara do Céu na Tijuca. Segundo relatos publicados nas redes sociais, os disparos começaram por volta das 15h30 e duraram mais de 20 minutos. O barulho dos tiros foi ouvido em diferentes pontos da região.
Moradores também relataram momentos de tensão nas proximidades das ruas Maxwell e Uruguai. Em algumas áreas, comerciantes fecharam as portas por causa dos disparos.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Borel foram informados sobre um confronto entre criminosos próximo à localidade conhecida como Pedra.
A morte de João José aumenta a preocupação dos moradores com a sequência de episódios violentos na região. No início deste mês, uma mulher de 56 anos também foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos dos morros do Andaraí e da Cruz. Na ocasião, ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e teve alta.
Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao confronto de sexta-feira. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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