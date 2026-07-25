Armas foram apreendidas com suspeito na TijucaFoto: Divulgação/ Força Municipal

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Larissa Amaral
Rio - Um homem foi detido, nesta sexta-feira (24), durante patrulhamento da Força Municipal na Tijuca, Zona Norte. Com ele, agentes encontraram uma réplica de arma de fogo, duas facas e uma tesoura.

A abordagem aconteceu na Avenida Heitor Beltrão, local com alta incidência de roubos e furtos. Guardas municipais notaram que o homem estava com uma atitude suspeita.

A 19ª DP (Tijuca) investiga o caso. Na unidade, policiais constataram que ele acumulava sete anotações criminais por ameaça, receptação, furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros.
A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.