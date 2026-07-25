Armas foram apreendidas com suspeito na TijucaFoto: Divulgação/ Força Municipal
A abordagem aconteceu na Avenida Heitor Beltrão, local com alta incidência de roubos e furtos. Guardas municipais notaram que o homem estava com uma atitude suspeita.
A 19ª DP (Tijuca) investiga o caso. Na unidade, policiais constataram que ele acumulava sete anotações criminais por ameaça, receptação, furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.