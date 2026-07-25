'Barulhinho' é procurado por homicídio em São Fidélis - Divulgação

'Barulhinho' é procurado por homicídio em São FidélisDivulgação

Publicado 25/07/2026 22:29 | Atualizado 25/07/2026 22:29

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (24), um cartaz para ajudar a localizar Antônio Pedro Maia Ribeiro, de 19 anos, conhecido como "Barulhinho". O jovem é apontado como suspeito de envolvimento em um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos na estrada que liga São Fidélis a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em agosto de 2025.

De acordo com as investigações da 141ª DP (São Fidélis), Antônio Pedro é ligado ao tráfico de drogas no município e teria ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Atualmente, ele é considerado foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de 28 de agosto de 2025. As vítimas, Diego de Oliveira Fernandes Zanon e K.D.A.O., seguiam de motocicleta para Campos dos Goytacazes após abastecerem em um posto de combustíveis na saída de São Fidélis.

Ainda conforme as investigações, já na estrada, a motocicleta em que as vítimas estavam foi abordada por outra moto ocupada por dois homens, identificados como "Barulhinho" e Jeanderson Carvalho Pereira, de 20 anos. Os suspeitos teriam ultrapassado a motocicleta, reduzido a velocidade e fechado a passagem das vítimas.

A Polícia Civil apura que, durante a abordagem, um dos ocupantes da moto dos suspeitos sacou uma arma de fogo. Diego foi baleado e morreu. Já a segunda vítima conseguiu sobreviver ao ataque.

As investigações seguem em andamento para localizar os envolvidos no crime. Informações que possam contribuir para a prisão de Antônio Pedro Maia Ribeiro podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177.