Garotinho é oficializado candidato ao Governo do Rio Reprodução
Aos 66 anos, Garotinho retorna à corrida pelo Palácio Guanabara após ter os efeitos de sua inelegibilidade suspensos por decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida permitiu que o ex-governador recuperasse temporariamente os direitos políticos enquanto o processo segue em análise na Corte.
Esta será mais uma tentativa de voltar ao comando do estado. Garotinho governou o Rio entre 1999 e 2002, quando deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Antes disso, também foi prefeito de Campos dos Goytacazes e acumulou passagens por diferentes cargos públicos ao longo da carreira política, além de ser jornalista e radialista.
Durante o discurso aos apoiadores, o candidato afirmou que não pretendia voltar a concorrer, mas decidiu aceitar o desafio após receber apoio de aliados e filiados da legenda.
"Enquanto houver esperança, o sonho não acabou. Não queria mais ser candidato, mas vocês disseram que precisavam de mim. Tudo o que eu fizer daqui para frente ainda será pouco para retribuir a confiança de vocês", declarou.
A definição do Republicanos encerrou uma disputa interna entre Garotinho e o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português, que também buscava a indicação da legenda.
A chapa ao governo terá como candidato a vice o ex-coronel do Bope, Venâncio Moura, filiado ao Democracia Cristã (DC).
A convenção também confirmou os nomes de Marcelo Crivella, ex-prefeito da capital e Waguinho, ex-prefeito de Belford Roxo para a disputa das duas vagas ao Senado Federal.
Crivella, ex-prefeito do Rio e atual deputado federal, destacou a trajetória política construída ao lado de Anthony e Rosinha Garotinho e afirmou que o grupo enfrentou dificuldades ao longo dos últimos anos.
Já Waguinho, ex-prefeito de Belford Roxo, afirmou que aceitou a candidatura por gratidão ao partido e ao ex-governador. Em seu discurso, ressaltou programas sociais implantados durante a gestão de Garotinho e classificou o candidato como uma liderança popular no estado.
O encontro reuniu ainda candidatos a deputado federal e estadual, além de lideranças partidárias e apoiadores.
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