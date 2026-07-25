Garotinho é oficializado candidato ao Governo do Rio - Reprodução

Garotinho é oficializado candidato ao Governo do Rio Reprodução

Publicado 25/07/2026 16:57 | Atualizado 25/07/2026 19:41

Rio - O partido Republicanos confirmou neste sábado (25) a candidatura de Anthony Garotinho ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. A homologação ocorreu durante a convenção estadual do partido, realizada no Club Municipal, na Tijuca, Zona Norte.

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Aos 66 anos, Garotinho retorna à corrida pelo Palácio Guanabara após ter os efeitos de sua



Esta será mais uma tentativa de voltar ao comando do estado. Garotinho governou o Rio entre 1999 e 2002, quando deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Antes disso, também foi prefeito de Campos dos Goytacazes e acumulou passagens por diferentes cargos públicos ao longo da carreira política, além de ser jornalista e radialista.



Durante o discurso aos apoiadores, o candidato afirmou que não pretendia voltar a concorrer, mas decidiu aceitar o desafio após receber apoio de aliados e filiados da legenda.



"Enquanto houver esperança, o sonho não acabou. Não queria mais ser candidato, mas vocês disseram que precisavam de mim. Tudo o que eu fizer daqui para frente ainda será pouco para retribuir a confiança de vocês", declarou. LEIA MAIS: Carga de cerveja avaliada em mais de R$ 180 mil é recuperada Aos 66 anos, Garotinho retorna à corrida pelo Palácio Guanabara após ter os efeitos de sua inelegibilidade suspensos por decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida permitiu que o ex-governador recuperasse temporariamente os direitos políticos enquanto o processo segue em análise na Corte.Esta será mais uma tentativa de voltar ao comando do estado. Garotinho governou o Rio entre 1999 e 2002, quando deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Antes disso, também foi prefeito de Campos dos Goytacazes e acumulou passagens por diferentes cargos públicos ao longo da carreira política, além de ser jornalista e radialista.Durante o discurso aos apoiadores, o candidato afirmou que não pretendia voltar a concorrer, mas decidiu aceitar o desafio após receber apoio de aliados e filiados da legenda."Enquanto houver esperança, o sonho não acabou. Não queria mais ser candidato, mas vocês disseram que precisavam de mim. Tudo o que eu fizer daqui para frente ainda será pouco para retribuir a confiança de vocês", declarou.

Garotinho ainda defendeu mudanças nas áreas de segurança, saúde e educação. Na segurança pública, afirmou que pretende ampliar o combate ao crime organizado. Já na saúde, prometeu reduzir o tempo de espera por atendimentos e procedimentos na rede pública. Na educação, disse que pretende investir na qualificação dos estudantes para o mercado de trabalho.



A definição do Republicanos encerrou uma disputa interna entre Garotinho e o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português, que também buscava a indicação da legenda.



A chapa ao governo terá como candidato a vice o ex-coronel do Bope, Venâncio Moura, filiado ao Democracia Cristã (DC).



A convenção também confirmou os nomes de Marcelo Crivella, ex-prefeito da capital e Waguinho, ex-prefeito de Belford Roxo para a disputa das duas vagas ao Senado Federal.



Crivella, ex-prefeito do Rio e atual deputado federal, destacou a trajetória política construída ao lado de Anthony e Rosinha Garotinho e afirmou que o grupo enfrentou dificuldades ao longo dos últimos anos.



Já Waguinho, ex-prefeito de Belford Roxo, afirmou que aceitou a candidatura por gratidão ao partido e ao ex-governador. Em seu discurso, ressaltou programas sociais implantados durante a gestão de Garotinho e classificou o candidato como uma liderança popular no estado.



O encontro reuniu ainda candidatos a deputado federal e estadual, além de lideranças partidárias e apoiadores.

A legenda homologou ainda 71 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e 47 candidatos à Câmara dos Deputados.

Presidente estadual do Republicanos, Luis Carlos Gomes destacou que a convenção simboliza um novo momento para o partido no estado.

“Reunimos lideranças de todas as regiões, consolidamos nossas candidaturas e reafirmamos o compromisso do partido com um projeto construído pelo diálogo, pela responsabilidade e pelo compromisso com a população fluminense.”

Até o momento, o Republicanos, partido ligado a Igreja Universal do Reino de Deus, não anunciou coligação para a eleição de 2026.