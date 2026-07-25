Perseguição em São Gonçalo terminou com um morto e três presos - Reprodução de internet

Perseguição em São Gonçalo terminou com um morto e três presosReprodução de internet

Publicado 25/07/2026 12:52





No voto, o relator do caso, desembargador Marcius da Costa Ferreira, afirmou que as provas reunidas pela investigação não são suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio. Para ele, não foi demonstrado que os ocupantes do carro realmente tinham a intenção de matar os policiais.



Entre as falhas apontadas estão a ausência de perícia no local da perseguição, na viatura da Polícia Militar e no carro onde estavam os acusados. Além disso, a arma que teria sido usada durante a ação nunca foi encontrada.



Os depoimentos dos próprios policiais também foram motivo de dúvida, já que um deles disse ter visto apenas o ocupante do banco do carona atirando enquanto o outro afirmou que não conseguiu identificar de onde partiram os disparos porque estava concentrado em dirigir a viatura. Rio - A Justiça do Rio afastou a acusação de tentativa de homicídio contra três homens presos após uma perseguição policial em São Gonçalo , em 2024. Com a decisão, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Renan dos Santos Nascimento da Silva, Douglas Mendes da Silva e Alessandro Soares Bandeira não serão mais julgados pelo Tribunal do Júri.No voto, o relator do caso, desembargador Marcius da Costa Ferreira, afirmou que as provas reunidas pela investigação não são suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio. Para ele, não foi demonstrado que os ocupantes do carro realmente tinham a intenção de matar os policiais.Entre as falhas apontadas estão a ausência de perícia no local da perseguição, na viatura da Polícia Militar e no carro onde estavam os acusados. Além disso, a arma que teria sido usada durante a ação nunca foi encontrada.Os depoimentos dos próprios policiais também foram motivo de dúvida, já que um deles disse ter visto apenas o ocupante do banco do carona atirando enquanto o outro afirmou que não conseguiu identificar de onde partiram os disparos porque estava concentrado em dirigir a viatura.

Nenhum dos agentes soube informar quantos tiros foram disparados pelos suspeitos e também não foi possível comprovar quem acertou o retrovisor da viatura. Para o relator, caso realmente tenha havido disparos vindos do carro, eles podem ter sido feitos para facilitar a fuga dos ocupantes, e não para matar os policiais.



A decisão também determinou a soltura de Renan e Douglas. Alessandro continuará preso porque também responde por tentativa de suborno a um policial e possui uma condenação criminal anterior. Apesar da decisão, o caso não foi encerrado. O processo continuará na Vara Criminal para analisar as acusações que permanecem contra os suspeitos.



O caso aconteceu na madrugada de 28 de outubro de 2024. Policiais militares tentaram abordar um Hyundai HB20 branco suspeito de estar sendo usado em roubos na região de São Gonçalo. O motorista não obedeceu à ordem de parada e fugiu em direção à Comunidade da Palha Seca, dando início a uma perseguição.



De acordo com a investigação, durante a fuga um dos ocupantes do carro teria feito disparos contra a viatura da PM e atingiu o retrovisor. Os policiais reagiram aos disparos e conseguiram parar o veículo. Um dos ocupantes morreu durante a ação, enquanto Renan, Douglas e Alessandro foram socorridos e presos.