Carga de cerveja era avaliada em R$ 187 milDivulgação / PMERJ
Carga de cerveja avaliada em mais de R$ 180 mil é recuperada
Criminosos invadiram a cabine do caminhão quando o trânsito da Avenida Brasil estava com retenções na altura de Parada de Lucas
Apelou, perdeu!
Depois o papel ridículo dos jogadores argentinos na final da Copa do Mundo, resta torcer para que os políticos latino-americanos não sigam o mesmo caminho nas relações regionais
Como saber se denúncias sobre crimes sexuais são verdadeiras ou não?
Especialistas explicam por que a ausência de provas não caracteriza automaticamente uma denúncia falsa
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Disque Denúncia divulgou um cartaz para obter informações que ajudem a localizar o foragido da Justiça
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Suspeito foi localizado ferido em hospital da região e preso em flagrante por roubo e tentativa de homicídio
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