Carga de cerveja era avaliada em R$ 187 mil - Divulgação / PMERJ

Carga de cerveja era avaliada em R$ 187 milDivulgação / PMERJ

Publicado 25/07/2026 08:34

Rio - A Polícia Militar frustrou o roubo de uma carga de cerveja avaliada em mais de R$ 180 mil, na noite desta sexta-feira (24), na Avenida Brasil, altura de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) resgataram o motorista ileso. O caminhão alvo dos criminosos também foi recuperado e a carga, de R$ 187 mil, preservada.

Com a aproximação da equipe, os criminosos fugiram em um veículo. A ocorrência foi registrada na 38ª DP (Brás de Pina).

Nas redes sociais, o motorista contou que carregou o caminhão em Minas Gerais e foi surpreendido pelos criminosos na Avenida Brasil. Ele também agradeceu à ação da PM.

"O trânsito estava parado quando fui abordado por criminosos que invadiram a cabine e anunciaram o assalto, mas graças a Deus e ao trabalho da Polícia Militar foi evitado. Trabalho feito com êxito", disse.