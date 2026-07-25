Prefeituras do Rio e Caxias assinam parceria entre Civitas e Smart Duque - Rafael Catarcione/ Prefeitura do Rio

Prefeituras do Rio e Caxias assinam parceria entre Civitas e Smart Duque Rafael Catarcione/ Prefeitura do Rio

Publicado 25/07/2026 14:49

Rio - As prefeituras do Rio e de Duque de Caxias inauguraram, neste sábado (25), a primeira Muralha Digital integrada e assinaram um protocolo de intenções entre a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas) e o Smart Duque. A parceria estabelece as bases e os protocolos seguros para a integração dos sistemas tecnológicos das duas cidades e para o compartilhamento de informações entre as centrais de inteligência.

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Instalada na Avenida Leonel de Moura Brizola, na divisa entre o bairro de Vigário Geral e Duque de Caxias, a muralha amplia a capacidade de monitoramento dos sistemas das duas prefeituras e marca o início da integração entre a Civitas Rio e o Smart Duque.



Este é o primeiro intercâmbio de informações entre centrais municipais de inteligência voltado ao fortalecimento da segurança pública.



“Vai ter integração com as polícias e as prefeituras. Se cometer crime, vai pagar. Ou vai ser preso em flagrante ou, a partir das imagens da Civitas e da Smart Duque, vai ser investigado e preso pela Polícia Civil. Neste limite entre as duas cidades, está mais seguro para o cidadão, e pior para o criminoso. Em Caxias, vão ser quase 30 Muralhas Digitais. Vamos avançar em direção a todas as divisas da cidade. Imagina 90 Muralhas Digitais somadas, Rio e Caxias. Vão ter que cometer crime em outro lugar”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.



Na prática, a parceria amplia o alcance do Cerco Eletrônico da Prefeitura do Rio. Quando um veículo suspeito monitorado pela Civitas Rio cruzar o limite entre as cidades e circular por Duque de Caxias, as informações desse carro passam a complementar os relatórios produzidos pela central carioca. O mesmo ocorre com veículos monitorados pelo Smart Duque que ingressam na capital.



Com isso, o rastreamento e a vigilância de suspeitos não são interrompidos nos limites territoriais de cada município. Isso ajuda a preservar a continuidade das rotas e a ampliar a capacidade de reconstrução de trajetórias e dinâmicas criminais.



“O dia de hoje vai ficar marcado na história. Eu estou muito feliz realizando esse sonho. O cidadão não aguenta mais sair de casa e ser assaltado. Não aguenta mais sair com medo. Estamos mostrando que é possível fazer. Estamos mostrando que é possível fazer, com gestão, tecnologia, inovação e muito trabalho. É o direito à vida da nossa população”, disse o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis.



A integração também reduz pontos cegos entre os municípios. As duas centrais passam a contar com informações mais completas sobre a circulação de veículos de interesse. Isso fortalece a produção de inteligência, qualifica os relatórios e amplia o apoio às forças de segurança e ao sistema de Justiça.



O Protocolo de Intenções prevê o desenvolvimento de soluções para integrar os sistemas tecnológicos das duas cidades, o compartilhamento de informações de interesse público, respeitados os limites legais e técnicos, e a adoção de medidas de segurança da informação, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As etapas operacionais da integração serão definidas posteriormente por Acordos de Cooperação Técnica e planos de trabalho específicos.



Além da tecnologia de leitura automática de placas, a Muralha Digital conta com um painel de LED de alta resolução. O espaço será utilizado pelas duas prefeituras para divulgar campanhas institucionais, informações de trânsito e avisos de interesse da população.

