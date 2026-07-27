Rio - A mulher atingida por uma bala perdida na Tijuca, na Zona Norte do Rio, passou por uma cirurgia na panturrilha e tem o quadro de saúde considerado estável. Em nota divulgada nesta segunda-feira (27), a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro, informou que Jessica Milagres foi transferida para uma unidade de saúde privada após passar pelo procedimento.
O crime aconteceu na tarde de sábado (25). Após ser abordado por criminosos, um policial civil de folga reagiu quando um dos assaltantes percebeu que ele era agente da corporação. Houve troca de tiros e, segundo a Polícia Civil, o suspeito fugiu atirando em direção ao policial.
Um dos disparos atingiu Jessica, que passava pela esquina das ruas Doutor Satamini e Matoso, na Tijuca, na Zona Norte. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar.
Depois do confronto, o policial soube que um homem baleado havia dado entrada em um hospital próximo ao local da ocorrência. O agente foi até a unidade e reconheceu o paciente como o autor do assalto.
O suspeito permaneceu sob custódia e foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira), que investiga as circunstâncias da ocorrência.
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