Joelma voltará a cumprir regime fechadoDivulgação
Joelma foi condenada pelo crime de homicídio qualificado, com pena de 19 anos e três meses. Ela estava em liberdade condicional, mas teve o benefício retirado pela Justiça em 17 de julho e deverá voltar a cumprir regime fechado.
Os agentes a localizaram no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras, e a encaminharam para 123ª DP (Macaé). Posteriormente, ela será transferida para o Presídio Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes.
O crime ocorreu em 15 de maio de 2011. Na ocasião, a vítima, Cristiano Teixeira Alves, incomodada com a discussão dos denunciados, que também estavam no bar, pediu silêncio. Em seguida, Joelma, junto com Diego Rangel Piedade, conhecido como Camarão, e Nilson Silva Rangel, o Tio Nilson, o atacaram até a morte, com golpes de tacos de sinuca, cadeiras de madeira e garrafas de vidro.
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