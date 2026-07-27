Joelma voltará a cumprir regime fechado - Divulgação

Joelma voltará a cumprir regime fechadoDivulgação

Publicado 27/07/2026 08:40

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Penal cumpriu, neste domingo (26), um mandado de prisão contra Joelma Silva Rangel. Ela é acusada, juntamente com o seu irmão e sobrinho, de assassinato em bar em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, em 2011.





Joelma foi condenada pelo crime de homicídio qualificado, com pena de 19 anos e três meses. Ela estava em liberdade condicional, mas teve o benefício retirado pela Justiça em 17 de julho e deverá voltar a cumprir regime fechado.



Os agentes a localizaram no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras, e a encaminharam para 123ª DP (Macaé). Posteriormente, ela será transferida para o Presídio Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes.



O crime ocorreu em 15 de maio de 2011. Na ocasião, a vítima, Cristiano Teixeira Alves, incomodada com a discussão dos denunciados, que também estavam no bar, pediu silêncio. Em seguida, Joelma, junto com Diego Rangel Piedade, conhecido como Camarão, e Nilson Silva Rangel, o Tio Nilson, o atacaram até a morte, com golpes de tacos de sinuca, cadeiras de madeira e garrafas de vidro. LEIA MAIS: Foragidos por estupro são presos dentro de carro em Bonsucesso Joelma foi condenada pelo crime de homicídio qualificado, com pena de 19 anos e três meses. Ela estava em liberdade condicional, mas teve o benefício retirado pela Justiça em 17 de julho e deverá voltar a cumprir regime fechado.Os agentes a localizaram no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras, e a encaminharam para 123ª DP (Macaé). Posteriormente, ela será transferida para o Presídio Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes.O crime ocorreu em 15 de maio de 2011. Na ocasião, a vítima, Cristiano Teixeira Alves, incomodada com a discussão dos denunciados, que também estavam no bar, pediu silêncio. Em seguida, Joelma, junto com Diego Rangel Piedade, conhecido como Camarão, e Nilson Silva Rangel, o Tio Nilson, o atacaram até a morte, com golpes de tacos de sinuca, cadeiras de madeira e garrafas de vidro.

Os três foram presos em 2012 e condenados com a mesma pena. Até o momento, não há informações se Diego e Nilson permanecem detidos.

A reportagem não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.