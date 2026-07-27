Zapay é especializada em débitos veiculares e credenciada aos órgãos de trânsito - Divulgação

Zapay é especializada em débitos veiculares e credenciada aos órgãos de trânsitoDivulgação

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Publicado 27/07/2026 06:00

Os motoristas do Estado do Rio de Janeiro devem ficar atentos ao calendário do licenciamento anual de 2026 para garantir a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e). O cronograma, definido pelo Detran RJ conforme o final da placa, estabelece os prazos para regularização dos veículos e exige que todos os débitos vinculados ao automóvel estejam quitados.

“O ideal é que o motorista não deixe a regularização para os últimos dias do prazo. Consultar antecipadamente a situação do veículo permite identificar todas as pendências, organizar o pagamento e evitar contratempos na emissão do CRLV-e”, afirma Fábio Marques, CEO da Zapay.

Circular com o veículo sem o licenciamento em dia é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesses casos, o condutor está sujeito à multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo.

Confira o calendário do licenciamento 2026 no Rio:

Final da Placa

Prazo Limite da Regularização

0, 1 e 2 Até 31 de julho de 2026 3, 4 e 5 Até 31 de agosto de 2026 6, 7, 8 e 9 Até 30 de setembro de 2026

Como regularizar o veículo

Para emitir o CRLV-e, o proprietário deve quitar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), além de eventuais débitos de IPVA, multas e outras pendências vinculadas ao veículo.

Para facilitar esse processo, a Zapay, fintech especializada em débitos veiculares e credenciada aos órgãos de trânsito, permite consultar todas as pendências do veículo informando apenas a placa. Pelo aplicativo, o motorista pode verificar débitos, realizar o pagamento de forma 100% digital e parcelar os valores em até 12 vezes no cartão de crédito, conforme as condições disponíveis.

A consulta antecipada das pendências também ajuda o motorista a organizar o orçamento e evitar imprevistos próximos ao vencimento do licenciamento, garantindo a emissão do documento dentro do prazo estabelecido pelo calendário do Detran RJ.